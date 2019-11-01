01.11.2019, 07:00

Свой вклад в повышение эффективности лечения бесплодия может внести каждый!

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Свой вклад в повышение эффективности лечения бесплодия может внести каждый!
Esco Medical / Liisi Treier (Agenda PR)

Центр лечения бесплодия Ида-Таллиннской центральной больницы совместно с Благотворительным фондом Colonna запустил благотворительную кампанию «Помогите детям родиться» («Aita lapsed ellu!»), в ходе которой собирают средства на приобретение современного эмбриоскопа (Time-Lapse Incubator).

Сегодня средний показатель успешности экстракорпорального оплодотворения в Эстонии составляет 35-40%, тогда как с помощью нового эмбриоскопа можно увеличить его до 50%.

Руководитель Центра лечения бесплодия Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Тийна Лоог заверила, что новое устройство окажет большую помощь семьям, желающим иметь детей, но испытывающим трудности с зачатием естественным путем: «С помощью нового эмбриоскопа можно увеличить показатель успешности экстракорпорального оплодотворения до 50%. Это значит, что каждая вторая пересадка эмбриона может приводить к желаемой беременности. Эмбриоскоп позволяет выбирать эмбрионы самого высокого качества. Это обеспечивает лучшие результаты для более старших пациентов и для тех, кто уже неоднократно сталкивался с невозможностью забеременеть».

«Используемые сегодня в Эстонии в клиниках лечения бесплодия инкубаторы подразумевают, что не реже одного раза в день следует извлекать эмбрион из инкубатора и размещать под микроскопом, чтобы иметь возможность контролировать и оценивать развитие эмбриона. Эмбрион, однако, является гиперчувствительным, и любые изменения окружающей среды негативно влияют на его развитие. В новый эмбриоскоп встроена камера, которая регистрирует весь процесс развития эмбрионов, используя технологию покадровой съемки time-lapse, причем для мониторинга эмбрион не требуется извлекать из инкубатора. Таким образом, эмбрионы находятся в стабильной среде, которая напоминает естественную биологическую среду в матке женщины», - доктор Лоог рассказала о важности нового устройства.

В Эстонии такого эмбриоскопа еще нет в одном центре лечения бесплодия, но потребность в его использовании высока, поскольку каждая третья семья в стране сталкивается с проблемой бесплодия. По данным Института развития здоровья, в 2018 году в Эстонии было осуществлено 3011 циклов лечения бесплодия, что на 5% больше, чем годом ранее. В 2018 году в результате экстракорпорального оплодотворения родились 444 ребенка, что составляет 3,1% всех новорожденных. 209 таких детей родились при помощи Центра лечения бесплодия Ида-Таллиннской центральной больницы.

По словам Роберто де Сильвестри, председателя совета благотворительного фонда Colonna, являющегося инициатором кампании, эмбриоскоп планируется приобрести и передать весной 2020 года. «Каждая семья хочет рождения здорового долгожданного ребенка. Если ранее мы собирали пожертвования для помощи преждевременно рожденным или новорожденным детям, то в этом году решили обратить внимание на поддержку семей, испытывающих сложности с зачатием», - сказал Сильвестри.

Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать свыше 210 000 евро, которые были переданы Родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы и Пельгулиннаскому родильному дому, а также уездным больницам. Средства пошли на приобретение реанимационного стола для новорожденных, кувеза, электроэнцефалографа (прибора для измерения мозговой активности) и оборудования для измерения содержания кислорода в тканях мозга, стабилизационного стола для преждевременно рожденных детей, аппаратов кардиотокографии, а также позволили отремонтировать две семейных палаты.

Благотворительная кампания «Помогите детям родиться» продлится до конца декабря. Наприобретение эмбриоскопа требуется 80 736 евро. Пожертвования можно сделать по телефону или посредством банковского перевода. Подробности о кампании можно найти на сайте: https://colonnacharity.ee/portfolio/aita-lapsed-ellu/

Пожертвования по телефону:
900 1005 - 5 евро
900 1015 - 15 евро
Пожертвования при помощи банковского перевода:
SEB Pank EE851010220025580016
Получатель: AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Пояснение: Aita lapsed ellu

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