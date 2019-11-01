Свой вклад в повышение эффективности лечения бесплодия может внести каждый!

Сегодня средний показатель успешности экстракорпорального оплодотворения в Эстонии составляет 35-40%, тогда как с помощью нового эмбриоскопа можно увеличить его до 50%.

Руководитель Центра лечения бесплодия Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Тийна Лоог заверила, что новое устройство окажет большую помощь семьям, желающим иметь детей, но испытывающим трудности с зачатием естественным путем: «С помощью нового эмбриоскопа можно увеличить показатель успешности экстракорпорального оплодотворения до 50%. Это значит, что каждая вторая пересадка эмбриона может приводить к желаемой беременности. Эмбриоскоп позволяет выбирать эмбрионы самого высокого качества. Это обеспечивает лучшие результаты для более старших пациентов и для тех, кто уже неоднократно сталкивался с невозможностью забеременеть».

«Используемые сегодня в Эстонии в клиниках лечения бесплодия инкубаторы подразумевают, что не реже одного раза в день следует извлекать эмбрион из инкубатора и размещать под микроскопом, чтобы иметь возможность контролировать и оценивать развитие эмбриона. Эмбрион, однако, является гиперчувствительным, и любые изменения окружающей среды негативно влияют на его развитие. В новый эмбриоскоп встроена камера, которая регистрирует весь процесс развития эмбрионов, используя технологию покадровой съемки time-lapse, причем для мониторинга эмбрион не требуется извлекать из инкубатора. Таким образом, эмбрионы находятся в стабильной среде, которая напоминает естественную биологическую среду в матке женщины», - доктор Лоог рассказала о важности нового устройства.