Свой вклад в повышение эффективности лечения бесплодия может внести каждый!

В Эстонии такого эмбриоскопа еще нет в одном центре лечения бесплодия, но потребность в его использовании высока, поскольку каждая третья семья в стране сталкивается с проблемой бесплодия. По данным Института развития здоровья, в 2018 году в Эстонии было осуществлено 3011 циклов лечения бесплодия, что на 5% больше, чем годом ранее. В 2018 году в результате экстракорпорального оплодотворения родились 444 ребенка, что составляет 3,1% всех новорожденных. 209 таких детей родились при помощи Центра лечения бесплодия Ида-Таллиннской центральной больницы.
По словам Роберто де Сильвестри, председателя совета благотворительного фонда Colonna, являющегося инициатором кампании, эмбриоскоп планируется приобрести и передать весной 2020 года. «Каждая семья хочет рождения здорового долгожданного ребенка. Если ранее мы собирали пожертвования для помощи преждевременно рожденным или новорожденным детям, то в этом году решили обратить внимание на поддержку семей, испытывающих сложности с зачатием», - сказал Сильвестри.
Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать свыше 210 000 евро, которые были переданы Родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы и Пельгулиннаскому родильному дому, а также уездным больницам. Средства пошли на приобретение реанимационного стола для новорожденных, кувеза, электроэнцефалографа (прибора для измерения мозговой активности) и оборудования для измерения содержания кислорода в тканях мозга, стабилизационного стола для преждевременно рожденных детей, аппаратов кардиотокографии, а также позволили отремонтировать две семейных палаты.
Благотворительная кампания «Помогите детям родиться» продлится до конца декабря. Наприобретение эмбриоскопа требуется 80 736 евро. Пожертвования можно сделать по телефону или посредством банковского перевода. Подробности о кампании можно найти на сайте: https://colonnacharity.ee/portfolio/aita-lapsed-ellu/
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