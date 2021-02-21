Сводный февральский рейтинг: с большим отрывом лидирует Партия реформ. EKRE обошла центристов

В январе сводный рейтинг реформистов равнялся 28 процентам, а в декабре прошлого года — 26%. Таким образом, приход к власти прибавил руководимой Каей Каллас партии поддержки среди электората.

На втором месте оказалась Эстонская консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой поднялся в феврале до 20% (против 16% в январе и 15% в декабре).

На третье место с рейтингом 18 процентов опустилась Центристская партия. Месяц назад центристы имели 20%, а в декабре — 21%.

Как и в январе не представленная в парламенте партия Eesti 200 набрала 15%. В декабре у данной политической поддержка составляла 18%.

Социал-демократы имеют в феврале 7%, а Isamaa — 5%.