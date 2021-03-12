Свободные места есть: люди возрастной категории 65+ еще могут зарегистрироваться на вакцинацию в предстоящие выходные

Как сообщает Больничная касса, через дигитальную регистратуру сейчас могут зарегистрироваться на вакцинацию в выходные дни около 6000 человек.

"В Таллинне и Тарту в данный момент нет ни одного свободного "окошка", но в Ида-Вируской центральной больнице, в Нарвской больнице и Пярнуской больнице еще есть возможность зарегистрироваться. Свободные места есть в Курессаре и Раквере", - сказал председатель правления Больничной касса Райн Лаане.

Люди, которые перед принятием решения о вакцинации хотят проконсультироваться с врачом, могут позвонить по телефону 1200. Линия работает круглосуточно.

Подробную инструкцию по дигитальной регистрации вы можете найти здесь.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.