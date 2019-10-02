02.10.2019, 11:25
Свободная зона Муугаского порта может исчезнуть
Поскольку через Муугаский порт идет все меньше транзитных грузов, Министерство финансов рассматривает возможность лишить порта статуса свободной зоны, сообщают "Деловые Ведомости".
Поскольку через Муугаский порт идет все меньше транзитных грузов, Министерство финансов рассматривает возможность лишить порта статуса свободной зоны, сообщают "Деловые Ведомости".
”Если раньше территорию свободной зоны постоянно расширяли в зависимости от потребностей, то поменявшаяся рыночная ситуация может создать необходимость в изменении сегодняшних границ свободной зоны, уменьшении территории или устранения свободной зоны”, — написал вице-канцлер налоговой политики Министерства финансов Дмитрий Егоров предприятиям, действующим в порту.
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