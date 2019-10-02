Свободная зона Муугаского порта может исчезнуть

”Если раньше территорию свободной зоны постоянно расширяли в зависимости от потребностей, то поменявшаяся рыночная ситуация может создать необходимость в изменении сегодняшних границ свободной зоны, уменьшении территории или устранения свободной зоны”, — написал вице-канцлер налоговой политики Министерства финансов Дмитрий Егоров предприятиям, действующим в порту.