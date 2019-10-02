02.10.2019, 11:25

Свободная зона Муугаского порта может исчезнуть

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Eckerö Line'i laev Muuga sadamas
Eckerö Line'i laev Muuga sadamasFoto: Mana Kaasik

Поскольку через Муугаский порт идет все меньше транзитных грузов, Министерство финансов рассматривает возможность лишить порта статуса свободной зоны, сообщают "Деловые Ведомости".

”Если раньше территорию свободной зоны постоянно расширяли в зависимости от потребностей, то поменявшаяся рыночная ситуация может создать необходимость в изменении сегодняшних границ свободной зоны, уменьшении территории или устранения свободной зоны”, — написал вице-канцлер налоговой политики Министерства финансов Дмитрий Егоров предприятиям, действующим в порту.

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