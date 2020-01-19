Свободная партия рассматривает возможность объединения с близкими политическими силами

В субботу представительное собрание Свободной партии приняло политическое заявление о том, что эстонская демократия не в порядке, так как 50 000 голосов, набранные малыми партиями, были поделены между партиями, представленными в Рийгикогу. Свободная партия хочет изменить Закон о выборах с целью вернуть в страну политическую конкуренцию.

На заседании собрания представители партии также обсудили возможное объединение с другой небольшой партией. Таким образом партия планирует избежать принудительного завершения деятельности, так как число ее членов сократилось до критической отметки.

На парламентских выборах 2019 года, которые прошли в марте 2019 года, Свободная партия набрала меньше 2% голосов и лишилась госфинансирования. По данным Коммерческого регистра на 13 января, в Свободной партии 522 члена. Минимальное число членов партии в Эстонии — 500.