Свидетель расистских нападок в Тарту: они кричали одному темнокожему "негр", а другого ударили ногой

Швед Йохан Моритс рассказал изданию Ekspress, что вчера днем на улице Юликооли произошло два связанных с расизмом инцидента.

Моритс рассказал, что шел по улице и вдруг услышал агрессивные выкрики на эстонском языке. Из всего текста он отчетливо расслышал лишь слово ”негр”, после чего увидел едущего на велосипеде чернокожего мужчину в возрасте 30-45 лет, за которым следовали четверо мужчин в возрасте 35-40 лет и продолжали кричать. Самый агрессивный из них был одет в зеленый бомбер и очки. Велосипедист прибавил ходу и скрылся из поля зрения преследователей.

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После этого четверка заметила другого темнокожего мужчину 20-25 лет с рюкзаком и снова стала выкрикивать оскорбления. Мужчина в бомбере быстрым шагом направился в сторону темнокожего, на что последний жестом показал, чтобы тот сбавил обороты. Мужчина с рюкзаком продолжал идти, а мужчина в бомбере продолжал его преследовать и в определенный момент ударил ногой.

По оценку Моритса, удар мог причинить темнокожему боль, поскольку он в какой-то момент захромал. Остальные трое наблюдали за происходящим со стороны и при этом кричали и смеялись. В руках у них были бутылки с алкоголем, которые казались закрытыми.

Мужчина с рюкзаком последовал дальше, а агрессоры направились по улице Лосси в сторону Тоомемяги.

Моритс наблюдал за происходящим вместе со своей коллегой, которая также подтверждает факт нанесения удара и наличия расистских выкриков. То же самое рассказал стразам порядка и эстонец, который и сообщил в полицию о случившемся.