26.03.2019, 17:51

Свидетель расистских нападок в Тарту: они кричали одному темнокожему "негр", а другого ударили ногой

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Свидетель расистских нападок в Тарту: они кричали одному темнокожему "негр", а другого ударили ногой
RÜNNAKU TOIMUMISPAIK: Ülikooli tänav Tartus.Anni Õnneleid

Как мы уже писали ранее, вчера Лыунаская префектура начала расследование на основании информации о том, что в Тарту четверо мужчин вербально оскорбили чернокожего мужчину и, как утверждается, попытались его толкнуть. По словам очевидцев, инцидентов было два.

Швед Йохан Моритс рассказал изданию Ekspress, что вчера днем на улице Юликооли произошло два связанных с расизмом инцидента.

Моритс рассказал, что шел по улице и вдруг услышал агрессивные выкрики на эстонском языке. Из всего текста он отчетливо расслышал лишь слово ”негр”, после чего увидел едущего на велосипеде чернокожего мужчину в возрасте 30-45 лет, за которым следовали четверо мужчин в возрасте 35-40 лет и продолжали кричать. Самый агрессивный из них был одет в зеленый бомбер и очки. Велосипедист прибавил ходу и скрылся из поля зрения преследователей.

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После этого четверка заметила другого темнокожего мужчину 20-25 лет с рюкзаком и снова стала выкрикивать оскорбления. Мужчина в бомбере быстрым шагом направился в сторону темнокожего, на что последний жестом показал, чтобы тот сбавил обороты. Мужчина с рюкзаком продолжал идти, а мужчина в бомбере продолжал его преследовать и в определенный момент ударил ногой.

По оценку Моритса, удар мог причинить темнокожему боль, поскольку он в какой-то момент захромал. Остальные трое наблюдали за происходящим со стороны и при этом кричали и смеялись. В руках у них были бутылки с алкоголем, которые казались закрытыми.

Мужчина с рюкзаком последовал дальше, а агрессоры направились по улице Лосси в сторону Тоомемяги.

Моритс наблюдал за происходящим вместе со своей коллегой, которая также подтверждает факт нанесения удара и наличия расистских выкриков. То же самое рассказал стразам порядка и эстонец, который и сообщил в полицию о случившемся.

”Мы были словно парализованные и чувствовали себя глупо [поскольку не знали, как реагировать]”, — рассказывает Моритс. Сначала он думал вмешаться, но понял, что поскольку сам является иностранцевм то это для него было бы небезопасно.

У инцидента имеется еще два очевидца. Один из них снимал происходящее на видео. Второй подошел к шведам поговорить и казался обеспокоенным.

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