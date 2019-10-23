Свежий рейтинг: Партия реформ по-прежнему существенно обгоняет центристов

Так, Партию реформ поддерживает 34,1%, Центристскую партию 23,8% и EKRE 16,1% граждан избирательного возраста.

Далее следует Социал-демократическая партия (8%), ”Отечество” (6,8%) и ”Ээсти 200” (5,6%).

Коалиционные партии поддерживает в общей сложности 46,7% респондентов, оппозиционные — 42,1%.

Опрос был проведен с 25 сентября по 21 октября. Всего в нем приняло участие 4008 граждан ЭР избирательного возраста. Максимальное колебание в рейтинге за неделю — 0,8%.