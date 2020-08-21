Свежие результаты: вода на Штромке подходит для купания
Анализ проб воды показал, что вода на пляже Штромка подходит для купания.
Анализ проб воды показал, что вода на пляже Штромка подходит для купания.
“Сегодня мы получили радостную новость - результаты анализа проб воды со Штромки в норме, и любители пляжного отдыха могут спокойно купаться в последние летние дни. Вода на Пикакари по-прежнему чистая”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Пикакари - один из трех пляжей Эстонии, удостоенных международного знака чистоты и экологичности пляжа “Голубой флаг”.
Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам - содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.
Департамент здоровья публикует результаты анализа проб воды http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV
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