Свежие результаты: вода на Штромке подходит для купания

“Сегодня мы получили радостную новость - результаты анализа проб воды со Штромки в норме, и любители пляжного отдыха могут спокойно купаться в последние летние дни. Вода на Пикакари по-прежнему чистая”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Пикакари - один из трех пляжей Эстонии, удостоенных международного знака чистоты и экологичности пляжа “Голубой флаг”.

Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам - содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.

Департамент здоровья публикует результаты анализа проб воды http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV