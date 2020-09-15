Свежие новости Таллиннского зоопарка: о том, что порой скрыто от глаз посетителя

Осень продолжает баловать мягкой погодой, однако, порой и сюрпризы преподносит. Штормовой ветер, бушевавший в четверг, к вечеру повалил старую иву, что росла в загоне овцебыков. Животные сразу же собрались полакомиться листвой. К утру нижняя часть кроны была полностью объедена.

Деревенскую же ласточку злой ветер не напугал. Под оживленный бодрящий звенящий щебет молодые ласточки, что вылупились в гнездах на Доме толстокожих, на фоне изменчивого осеннего неба оттачивали свои летные навыки, дабы благополучно улететь на далекие юга.

Самка носорога Кибета ныне в полной мере освоила искусство заточки рогов и, беря пример с матери, при каждом удобном случае точит их как можно острее. Карликовый бегемот Пупа по-прежнему предается грезам в уличном бассейне.

Амурских леопардов поменяли в загонах, и в крупной экспозиции теперь — осторожная и любящая уединение Мууси, которой по душе „шпионить” за гостями зоопарка сквозь кустарник. На птичьих же прудах, меж отцветших кустиков пижмы, прохаживается серый журавль — с красной шапочкой, длинным клювом и острым глазом, и тоже прилежно наблюдает за редким прохожим.

По вечерам на Куллимяги можно понаблюдать, как рыси играют с выданной добычей — кроликом.

Чтобы среда обитания животных стала богаче, им предложили отведать восточную смесь специй — карри. Камышовые коты, енотовидная собака и белые медведи были крайне заинтересованы угощением: активно принюхивались и ходили кругами. Рысь Рина тоже чуть-чуть понюхала, а вот манул Алтани был вообще никак не заинтересован. Также белым медведям было предложено отведать чесноку, но молодой самец Арон от этого запаха рассвирепел и потребовал еды.

В загоны для японских макак, марабу и абиссинских рогатых ворон поставили пни, в которых было выдолблено по несколько дырок. В них был спрятан изюм — для обезьян, и тараканы — для птиц.

Персонал смастерил для фазанов славные шалашики-укрытия. Для их изготовления были использованы ветви бамбука, растущего в Тропическом доме.

В середине недели снежным баранам Далла подрезали копыта, а также всем повесили на уши метки — чтобы их было проще различить. В пятницу начали подрезать копыта и восточным голубым баранам, и тоже им прикрепят на уши метки.