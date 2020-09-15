Свежие новости Таллиннского зоопарка: о том, что порой скрыто от глаз посетителя
Немного о том, что же интересного, необычного и скрытого порой от глаз посетителя произошло в Таллиннском зоопарке на прошлой — 37-й — неделе.
Немного о том, что же интересного, необычного и скрытого порой от глаз посетителя произошло в Таллиннском зоопарке на прошлой — 37-й — неделе.
Осень продолжает баловать мягкой погодой, однако, порой и сюрпризы преподносит. Штормовой ветер, бушевавший в четверг, к вечеру повалил старую иву, что росла в загоне овцебыков. Животные сразу же собрались полакомиться листвой. К утру нижняя часть кроны была полностью объедена.
Деревенскую же ласточку злой ветер не напугал. Под оживленный бодрящий звенящий щебет молодые ласточки, что вылупились в гнездах на Доме толстокожих, на фоне изменчивого осеннего неба оттачивали свои летные навыки, дабы благополучно улететь на далекие юга.
Самка носорога Кибета ныне в полной мере освоила искусство заточки рогов и, беря пример с матери, при каждом удобном случае точит их как можно острее. Карликовый бегемот Пупа по-прежнему предается грезам в уличном бассейне.
Амурских леопардов поменяли в загонах, и в крупной экспозиции теперь — осторожная и любящая уединение Мууси, которой по душе „шпионить” за гостями зоопарка сквозь кустарник. На птичьих же прудах, меж отцветших кустиков пижмы, прохаживается серый журавль — с красной шапочкой, длинным клювом и острым глазом, и тоже прилежно наблюдает за редким прохожим.
По вечерам на Куллимяги можно понаблюдать, как рыси играют с выданной добычей — кроликом.
Чтобы среда обитания животных стала богаче, им предложили отведать восточную смесь специй — карри. Камышовые коты, енотовидная собака и белые медведи были крайне заинтересованы угощением: активно принюхивались и ходили кругами. Рысь Рина тоже чуть-чуть понюхала, а вот манул Алтани был вообще никак не заинтересован. Также белым медведям было предложено отведать чесноку, но молодой самец Арон от этого запаха рассвирепел и потребовал еды.
В загоны для японских макак, марабу и абиссинских рогатых ворон поставили пни, в которых было выдолблено по несколько дырок. В них был спрятан изюм — для обезьян, и тараканы — для птиц.
Персонал смастерил для фазанов славные шалашики-укрытия. Для их изготовления были использованы ветви бамбука, растущего в Тропическом доме.
В середине недели снежным баранам Далла подрезали копыта, а также всем повесили на уши метки — чтобы их было проще различить. В пятницу начали подрезать копыта и восточным голубым баранам, и тоже им прикрепят на уши метки.
В четверг поставили вакцину молодому самцу каракала Бараку, который сам смело зашел в фиксирующую клетку. Ему дали полакомиться кроликом — за то, что молодец. Осторожная же самка каракала Барунка в клетку для фиксации как-то особо не спешила залезать. Умелая охотница, утром пятницы она самолично отведала молодых воробьев, залетевших к ней в загон.
Вход в Тропический дом со стороны Вескиметс окружен плющем; его почки готовы вот-вот распуститься. Самки императорского тамарина, проживающие в нем, помирились и теперь вновь мирно обитают вместе в своем богатым растительностью жилище. В Тропическом доме, в зоне, недоступной для посетителей, мальки бородавчатых веслоногов семейства Theloderma asperum превратились в маленьких лягушат. Этот вид — родом из Азии.
Ученики Таллиннского коплиского профессионального училища и основной школы Кадака, обучающиеся на садовников, проходят практику при Отделе благоустройства. В четверг учащиеся коплиского училища собрали для слонов большое количество плодов шиповника.
Добровольцы Swedbank вновь пришли на помощь зоопарку: сгребли скошенную траву на лугах птичьих прудов.
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