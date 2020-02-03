Свежие данные: в Таллинне проживают 444 563 человека. Город просит проверить свою регистрацию!

В январе население города увеличилось на 631 человека. По данным регистра, в начале прошлого года в Таллинне было 453 033 жителей, но ввиду изменения закона, их число сократилось. Из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось неточно — адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района.

Для восстановления статуса жителя Таллинна и получения права на городские льготы, нужно зарегистрировать свое место жительства, что можно сделать за несколько минут на портале https://www.eesti.ee/et/eluase-ja-keskkond/eluasemega-kaasnevad-teenused/elukoha-registreerimine/ или с помощью работника регистра в районной управе.