Свежие данные: в Таллинне проживают 444 563 человека. Город просит проверить свою регистрацию!(1)
По данным Регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 февраля живет 444 563 человека.
По данным Регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 февраля живет 444 563 человека.
В январе население города увеличилось на 631 человека. По данным регистра, в начале прошлого года в Таллинне было 453 033 жителей, но ввиду изменения закона, их число сократилось. Из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось неточно — адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района.
Для восстановления статуса жителя Таллинна и получения права на городские льготы, нужно зарегистрировать свое место жительства, что можно сделать за несколько минут на портале https://www.eesti.ee/et/eluase-ja-keskkond/eluasemega-kaasnevad-teenused/elukoha-registreerimine/ или с помощью работника регистра в районной управе.
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