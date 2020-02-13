13.02.2020, 08:31
Свежие данные: рейтинг Центристской партии снова снизился
Популярность возглавляющей правительство Центристской партии за последние три недели снизилась с 23% до 20,4%, о чем свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 16 января по 11 февраля.
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