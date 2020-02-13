13.02.2020, 08:31

Свежие данные: рейтинг Центристской партии снова снизился


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Keskerakonna valimispidu Tallinnas 2017. aasta kohalike valimiste järel
Keskerakonna valimispidu Tallinnas 2017. aasta kohalike valimiste järelFoto: Karli Saul

Популярность возглавляющей правительство Центристской партии за последние три недели снизилась с 23% до 20,4%, о чем свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 16 января по 11 февраля.

Рейтинг центристов снижается уже третью неделю подряд, пишет rus.err.ee.

Первое место по популярности сохраняет Партия реформ, за которую головы проголосовать 34,9% избирателей (+0,5% к прошлой неделе).

Третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой выросла на один процентный пункт до 15,3%. Далее следуют социал-демократы (9,4%), "Эстония 200" (8,4%) и Isamaa (6,2%).

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