Свежие данные: рейтинг Центристской партии снова снизился

rus.delfi.ee EST

Keskerakonna valimispidu Tallinnas 2017. aasta kohalike valimiste järel Foto: Karli Saul

Популярность возглавляющей правительство Центристской партии за последние три недели снизилась с 23% до 20,4%, о чем свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 16 января по 11 февраля.