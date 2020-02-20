Свежие данные: "Эстония 200" обошла по популярности социал-демократов

Первое место по популярности сохраняет Партия реформ, за которую головы проголосовать 33,9% избирателей (-1% к прошлой неделе), на второй строчке располагаются центристы с рейтингом в 20,6%, пишет rus.err.ee.

Третье место по-прежнему занимает EKRE, популярность которой выросла на 0,7 процентного пункта до 16%.

На четвертой строчке рейтинга теперь располагается "Эстония 200" (9%), которая на последних парламентских выборах набрала 4,4% голосов и не преодолела избирательный порог.

Далее следуют социал-демократы (8,8%) и Isamaa (6,3%).

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