Свежие данные: "Эстония 200" обошла по популярности социал-демократов
Рейтинг не входящей в парламент партии "Эстония 200" достиг 9%, что превышает популярность как входящей в правительство партии Isamaa, так и рейтинг оппозиционных социал-демократов: об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 23 января по 18 февраля.
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