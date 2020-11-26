Свежее исследование: почему жители Эстонии отказываются носить маски и какой процент их все же носит

Осведомленность людей о риске передачи коронавируса достигла самого высокого уровня за шесть месяцев. Поддержка населением продолжения установленных мер по предотвращению распространения вируса высока. Увеличивается доля людей, которые поддерживают ужесточение мер.

”Наряду с растущим распространением коронавируса с августа усилилось и чувство опасности по поводу распространения вируса среди населения. В середине ноября 70% населения Эстонии отметили ситуацию критической — это наивысший показатель за последние шесть месяцев. Среди эстонцев доля людей, считающих ситуацию критической, по сравнению с началом ноября увеличилась с 69% до 75%, но среди жителей других национальностей этот показатель остается в пределах 60%”, — сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну.

Поддержка населением Эстонии уже принятых мер по предотвращению распространения коронавируса по-прежнему высока. По сравнению с началом ноября доля населения, желающего ужесточить меры, к середине ноября несколько увеличилась (с 39% до 43%). В то же время усилилась поддержка молодых людей в вопросе ограничения продажи алкоголя. Если в начале ноября 37% населения в возрасте от 15 до 24 лет выступали за продолжение ограничения продажи алкоголя, то в середине ноября этот показатель достиг 50%.

Старание людей в следовании рекомендациям по предотвращению коронавируса также возросло — в то время как в начале ноября 54% респондентов заявили, что помнят и соблюдают все официальные рекомендации, к середине ноября их доля выросла до 59%.

”По сравнению с началом ноября доля населения, носящего защитную маску, стремительно выросла с 25% до 62%. Такого изменения следовало ожидать, учитывая, что на второй неделе ноября правительство дало рекомендацию носить маски. Наиболее частыми причинами ношения маски были желание защитить себя и своих близких от COVID-19 и желание помочь ограничить распространение вируса. Основными причинами отказа от маски были ее неудобство и мнение, что ношение масок не помогает ограничить распространение вируса и не защитить здоровье того, кто в маске”, — отметил Вайке Вайну.