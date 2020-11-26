Свежее исследование: почему жители Эстонии отказываются носить маски и какой процент их все же носит

В то же время 5% жителей, которые не носят маски, заявили, что одной из основных причин не ношения масок было то, что состояние их здоровья не позволяло им носить маски. Больше, чем в среднем (17%) тех, кто в возрасте 65 лет и старше не носит маски. Маски чаще, чем в среднем, носят женщины, люди в возрасте 75 лет и старше и люди с высшим образованием. Ношение масок среди жителей Эстонии других национальностей встречается немного реже по сравнению с эстонцами.
27% респондентов ответили, что скачали приложение HOIA на свой телефон. Количество пользователей приложения растет, чем младше возрастная группа, тем больше пользователей приложения.
По сравнению с октябрем готовность к вакцинации от COVID-19 не изменилась. 59% населения будут готовы к вакцинации, если вакцина станет доступной, а 36% — даже если вакцина будет платной. 24% населения не планируют вакцинацию и 17% не имеют мнения. Жители, которые не хотят вакцинироваться, чаще всего объясняют это недоверием к новой вакцине. Основными причинами вакцинации было желание вернуться к нормальной жизни (32%) и принадлежность к группе риска COVID-19 (28%).
По мнению 45% населения Эстонии, ситуация, связанная с коронавирусом, снизила доход респондента или его семьи. Доля этих людей существенно не увеличилась по сравнению с прошлым исследованием. Самый высокий показатель был во время чрезвычайного положения, когда он превышал 50%. В летние месяцы доля людей, пострадавших от снижения доходов, уменьшалась и осенью уже не начинала расти. Снижение доходов по-прежнему чаще затрагивает людей других национальностей (55%), чем эстонцев (39%).
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