26.11.2020, 11:55

Свежее исследование: почему жители Эстонии отказываются носить маски и какой процент их все же носит

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Maskid Tallinnas
Maskid TallinnasFoto: Priit Simson

К середине ноября доля носящих маски увеличилась более чем вдвое по сравнению с началом ноября (25% → 62%), готовность к вакцинации от COVID-19 остается на уровне 60%, выяснилось в ходе исследования, проведенного в середине ноября Turu-uuringute AS по заказу Министерства социальных дел.

Осведомленность людей о риске передачи коронавируса достигла самого высокого уровня за шесть месяцев. Поддержка населением продолжения установленных мер по предотвращению распространения вируса высока. Увеличивается доля людей, которые поддерживают ужесточение мер.

”Наряду с растущим распространением коронавируса с августа усилилось и чувство опасности по поводу распространения вируса среди населения. В середине ноября 70% населения Эстонии отметили ситуацию критической — это наивысший показатель за последние шесть месяцев. Среди эстонцев доля людей, считающих ситуацию критической, по сравнению с началом ноября увеличилась с 69% до 75%, но среди жителей других национальностей этот показатель остается в пределах 60%”, — сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну.

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Поддержка населением Эстонии уже принятых мер по предотвращению распространения коронавируса по-прежнему высока. По сравнению с началом ноября доля населения, желающего ужесточить меры, к середине ноября несколько увеличилась (с 39% до 43%). В то же время усилилась поддержка молодых людей в вопросе ограничения продажи алкоголя. Если в начале ноября 37% населения в возрасте от 15 до 24 лет выступали за продолжение ограничения продажи алкоголя, то в середине ноября этот показатель достиг 50%.

Старание людей в следовании рекомендациям по предотвращению коронавируса также возросло — в то время как в начале ноября 54% респондентов заявили, что помнят и соблюдают все официальные рекомендации, к середине ноября их доля выросла до 59%.

”По сравнению с началом ноября доля населения, носящего защитную маску, стремительно выросла с 25% до 62%. Такого изменения следовало ожидать, учитывая, что на второй неделе ноября правительство дало рекомендацию носить маски. Наиболее частыми причинами ношения маски были желание защитить себя и своих близких от COVID-19 и желание помочь ограничить распространение вируса. Основными причинами отказа от маски были ее неудобство и мнение, что ношение масок не помогает ограничить распространение вируса и не защитить здоровье того, кто в маске”, — отметил Вайке Вайну.

В то же время 5% жителей, которые не носят маски, заявили, что одной из основных причин не ношения масок было то, что состояние их здоровья не позволяло им носить маски. Больше, чем в среднем (17%) тех, кто в возрасте 65 лет и старше не носит маски. Маски чаще, чем в среднем, носят женщины, люди в возрасте 75 лет и старше и люди с высшим образованием. Ношение масок среди жителей Эстонии других национальностей встречается немного реже по сравнению с эстонцами.

27% респондентов ответили, что скачали приложение HOIA на свой телефон. Количество пользователей приложения растет, чем младше возрастная группа, тем больше пользователей приложения.

По сравнению с октябрем готовность к вакцинации от COVID-19 не изменилась. 59% населения будут готовы к вакцинации, если вакцина станет доступной, а 36% — даже если вакцина будет платной. 24% населения не планируют вакцинацию и 17% не имеют мнения. Жители, которые не хотят вакцинироваться, чаще всего объясняют это недоверием к новой вакцине. Основными причинами вакцинации было желание вернуться к нормальной жизни (32%) и принадлежность к группе риска COVID-19 (28%).

По мнению 45% населения Эстонии, ситуация, связанная с коронавирусом, снизила доход респондента или его семьи. Доля этих людей существенно не увеличилась по сравнению с прошлым исследованием. Самый высокий показатель был во время чрезвычайного положения, когда он превышал 50%. В летние месяцы доля людей, пострадавших от снижения доходов, уменьшалась и осенью уже не начинала расти. Снижение доходов по-прежнему чаще затрагивает людей других национальностей (55%), чем эстонцев (39%).

У 53% работающего населения распространение коронавируса не повлияло на рабочую нагрузку, у 24% нагрузка снизилась, а у 20% увеличилась. В то время как рабочая нагрузка многих людей, упавшая весной в летний период, восстановилась. Доля респондентов, отметивших небольшое снижение нагрузки, в ноябре снова увеличилась.

За последние 30 дней 25% населения испытали сильный или очень высокий уровень стресса или напряжения. Стресс и напряжение наиболее распространены среди учеников и студентов, из которых 55% испытали высокий или очень высокий уровень стресса и напряжения за последние 30 дней.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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