Световая инсталляция около театра "Эстония" останется там в течение месяца
Установленную ко Дню независимости световую инсталляцию в парке Таммсааре, состоящую из символов ЭР 100, можно будет наблюдать в течение месяца.
Установленную ко Дню независимости световую инсталляцию в парке Таммсааре, состоящую из символов ЭР 100, можно будет наблюдать в течение месяца.
”За световой инсталляцией Кирке Кангро интересно наблюдать как со стороны, так и вблизи, так как она представляет собой лабиринт. Инсталляция создана из 166 символов ЭР100, которые ранее украшали улицы города. Каждый может своими глазами увидеть инсталляцию на площади Нового рынка в парке Таммсааре в течение месяца”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Управа района Кесклинн обратилась к Эстонской академии художеств, чтобы найти украшавшим улицы Таллинна символам ”Эстония 100” новое применение. Художник и преподаватель академии Кирке Кангро создала из них световую инсталляцию, которая символизирует знак бесконечности и мечту о вечном Эстонском государстве.
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