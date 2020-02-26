Световая инсталляция около театра "Эстония" останется там в течение месяца

”За световой инсталляцией Кирке Кангро интересно наблюдать как со стороны, так и вблизи, так как она представляет собой лабиринт. Инсталляция создана из 166 символов ЭР100, которые ранее украшали улицы города. Каждый может своими глазами увидеть инсталляцию на площади Нового рынка в парке Таммсааре в течение месяца”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн обратилась к Эстонской академии художеств, чтобы найти украшавшим улицы Таллинна символам ”Эстония 100” новое применение. Художник и преподаватель академии Кирке Кангро создала из них световую инсталляцию, которая символизирует знак бесконечности и мечту о вечном Эстонском государстве.