Светофоры на улице Рейди до конца года работают в тестовом режиме

Светофоры на улице Рейди до 27 декабря будут работать в тестовом режиме, чтобы испытать новое адаптирующееся программное обеспечение светофоров и аппаратуру, которая учитывает потоки движения и ведет подсчет транспортных средств.
С 3 декабря светофоры для пешеходов также находятся в тестовом режиме и зеленый свет загорается после нажатия на кнопку. Наблюдение за движением, проведенное 3 декабря, показало, что большинство водителей по привычке едут по Нарвскому шоссе в сторону города и улица Рейди остается полупустой.
Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что месяц или два может уйти на то, чтобы потоки движения изменились с учетом появления новой дороги и изменений в организации движения. ”Лишь после этого можно будет установить финальные настройки, и адаптируемая система светофоров начнет собирать верные данные о потоках движения. С 1 января планируется ввести динамическую корректировку скоростного режима в соответствии с дорожными условиями, — уточнил Кландорф. — Поэтому нынешние оценки пропускной способности улицы Рейди предварительны, так как в действительности оценить это можно будет лишь через год”.
На Пирита теэ в направлении центра две полосы для обычного и одна для общественного транспорта. ”По одной полосе для обычного транспорта в час может проехать в хорошем темпе около 900 транспортных средств, по двум — около 1800. В утренний час пик по Пирита теэ движется в 4-5 раз больше автомобилей. Основной поток направляется со стороны Виймси, что образует напряженный поток движения по Пирита теэ, — пояснил Кландорф. — Поэтому использование светофоров для остановки потока на этой улице необходимо, так как постоянная ”зеленая волна” в Пирита замедлила бы движение в центре и на пересекаемых улицах было бы невозможно проехать”.
Вице-мэр также подчеркнул, что, если в центре города движение на перекрестках регулируется светофорами, для обеспечения плавного движения и во избежание перекрытия машинами перекрестков, следует разделить поток движения. ”Разделение потока на Пирита теэ у перекрестка возле ”Русалки” — последний пункт перед въездом в город, и первое место, в котором пересекаются два крупных потока — с Пирита теэ и Нарвского шоссе, — сказал Кландорф. — Поток из Пирита с двух полос разделяется на четыре, две — на Рейди, две на Нарвское шоссе. Очевидно, что Рейди положительно повлияет на пропускную способность, но для окончательной оценки и выводов еще слишком рано, ведь после открытия улицы прошло меньше недели”.
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