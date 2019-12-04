Светофоры на улице Рейди до конца года работают в тестовом режиме

На Пирита теэ в направлении центра две полосы для обычного и одна для общественного транспорта. ”По одной полосе для обычного транспорта в час может проехать в хорошем темпе около 900 транспортных средств, по двум — около 1800. В утренний час пик по Пирита теэ движется в 4-5 раз больше автомобилей. Основной поток направляется со стороны Виймси, что образует напряженный поток движения по Пирита теэ, — пояснил Кландорф. — Поэтому использование светофоров для остановки потока на этой улице необходимо, так как постоянная ”зеленая волна” в Пирита замедлила бы движение в центре и на пересекаемых улицах было бы невозможно проехать”.

Вице-мэр также подчеркнул, что, если в центре города движение на перекрестках регулируется светофорами, для обеспечения плавного движения и во избежание перекрытия машинами перекрестков, следует разделить поток движения. ”Разделение потока на Пирита теэ у перекрестка возле ”Русалки” — последний пункт перед въездом в город, и первое место, в котором пересекаются два крупных потока — с Пирита теэ и Нарвского шоссе, — сказал Кландорф. — Поток из Пирита с двух полос разделяется на четыре, две — на Рейди, две на Нарвское шоссе. Очевидно, что Рейди положительно повлияет на пропускную способность, но для окончательной оценки и выводов еще слишком рано, ведь после открытия улицы прошло меньше недели”.