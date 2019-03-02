Светлана Логинова: судья — это человек, и он может ошибаться

… В 2003 году судья Таллиннского городского суда Айн Труу был приговорён к реальному тюремному заключению. В его ”послужном списке”, составленном КаПо, значится в частности, неоднократное получение взяток, незаконное лишение свободы и склонение молодого человека к гомосексуальной связи.

На мой взгляд, гомосексуальная связь не несёт в себе ничего противозаконного по отношению к партнёру, если она имеет место быть по обоюдному согласию. А вот если к однополой любви склоняет судья, то это уже совсем другая песня.

В обвинительном заключении написано, что уважаемый служитель Фемиды после вынесения мягкого приговора (всего лишь 1500 крон штрафа!) по наркоделу пригласил в ресторан молодого человека, проходившего по этому уголовному делу в качестве обвиняемого.

Приглашение, разумеется, должен был оплатить молодой человек. На следующий день бывший ”клиент” под страхом снова оказаться за решёткой, пришёл по требованию судьи в ресторан, откуда пара поехала домой к Айну Труу. И вот там-то воображение досточтимого служителя Федмиды разыгралось вовсю. Возможно, под действием алкоголя, а может от просмотра порнофильмов.Так или иначе, но Труу предложил парню заняться ”любовью”, и когда получил категорическое ”нет”, отказался выпускать молодого человка из своей квартиры, продержав его до утра.

… В июле 2001 года Айн Труу неплохо отдохнул с одним бывшим подсудимым в столичном ресторане Waikiki. Отдохнул, разумеется, за счёт освобождённого ”клиента”, которого Труу вынудил в сентябре того же года встретиться с ним ещё раз, но уже в другом ресторане. Золотого кольца, подаренного Айну Труу а обмен на судейскую ”доброту” и оплаты немалого счета за два посещения ресторанов судье показалось мало, поэтому освобождённый ”подарил” Айну Труу ещё 800 американских долларов. За все эти ”художества” Айн Труу получил 2 года щадящего режима, но был освобождён досрочно.

О кровожадных планах и хамстве женщин-судей…

Но это ещё цветочки по сравнению с другим фактом: одна из судей Эстонии планировала убийство своего мужа и, кроме того, откровенно делилась по телефону с подругой о том, как ей хочется во время ”критических” дней секса с мужиком. Наверняка, супруг в категорию ”мужик” не вписывался, поэтому она и планировала его убить. Наивный муж, когда ему сообщили о кровожадных планах жёнушки, не поверил…

Освобождение судьи от занимаемой должности — мера чрезвычайная. За все время восстановления государственности в Эстонии всего к трём судьям было применено такое наказание. Четвёртой, по данным Postimees, стала нарвская судья Пилле Авер, которая в начале 2019 года во время судебного заседания по поводу расторжения брака с мужем-мусульманином, оскорбила истицу.

…и взятках

Ещё в 2004 году председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ уверял общественность, ”…что судебная система Эстонии прозрачная, честная и справедливая”. Возможно, это и так, но с большой оговоркой, поскольку взятка — отнюдь не была в своё время исключительным явлением среди служителей Фемиды. Надо заметить, что стать взяткодателем не так просто. Взятка передаётся судье ”своими” людьми — адвокатами, участвующими в уголовном процессе, криминальными авторитетами или посредниками — ”бегунками”. Последние совершенно не в курсе, какая сумма лежит в конверте. Их задача донести этот конверт до судьи.

…В январе 2008 года за попутку получить взятку к сроку 3 года 5 месяцев и 2 дня был приговорён судья Харьюского суда Арди Шувалов.

…В январе 2010 года судья Вируского уездного суда Михаил Комчатников за требование и получение взяток был приговорен к реальному наказанию сроком 2 года. Взяли его на получении взятки за освобождение под залог бывшего депутата волостного собрания Андрея Андрева, обвиняемого в убийстве. От суммы переданной взятки Комчатников получил всего 30%, остальные деньги взял себе за посредничество небезызвестный в прошлом криминальный авторитет Василий Сачук, который отправил к судье ”бегунка”.

…В мае этого же года КаПо предъявила судье Юри Саккарту обвинение, согласно которому он вскоре был приговорён к 2 годам 8 месяцам за разглашение государственной тайны и требование за свою услугу денежного вознаграждения. Саккарт передал четырем лицам, которые попали под уголовное преследование со стороны Налогово-таможенного департамента, сведения о том, что КаПо следит за ними и прослушивает их разговоры. Он сообщил также, где расположены "жучки" для прослушки.