Светлана Логинова: судья — это человек, и он может ошибаться

Примерно такие слова произнёс как-то один из представителей эстонской Фемиды. Вот только ошибки бывают разные. Считать ли взятки, склонение к гомосексуальной связи или планирование убийства ошибками?
Судьи — особая ”каста” государственных чиновников. И общество вправе ожидать от них высокого уровня нравственности и справедливости. Но и то, и другое иногда дают сильный крен. Со справедливостью всё ясно: в судах царит не справедливость, а закон, и правы те, кто говорит, что суд — последняя инстанция, где можно искать справедливость.
Об алкоголе и…
Что касается нравственности, то здесь тоже есть над чем задуматься. В частности, имеет ли право служитель Фемиды напиться в конце рабочего дня до умопомрачения, как это сделала в 1994 году судья Таллиннского административного суда Тийу Педак. По данным газеты Õhtuleht, находясь с стадии тяжёлого алкогольного опьянения, Педак начала буянить в своём кабинете, за что и была освобождена от занимаемой должности.
Впрочем, Педак — не единственная, кто потерял судейское кресло из-за употребления горячительных напитков. По этой же причине в 2001 году был освобождён от должности председатель Нарвского городского суда Иван Кульпер, который, будучи нетрезвым, вынес несколько судебных решений. Кульпер — прекрасный юрист, милейший человек и интересный собеседник, но! Зелёный змий сгубил его карьеру.
…гомосексуализме
Если исключить буйное поведение Тийу Педак, пристарстие к алкоголю — не самое страшное зло в судейском корпусе. Есть и другие, гораздо более тяжёлые грехи.
… В 2003 году судья Таллиннского городского суда Айн Труу был приговорён к реальному тюремному заключению. В его ”послужном списке”, составленном КаПо, значится в частности, неоднократное получение взяток, незаконное лишение свободы и склонение молодого человека к гомосексуальной связи.
На мой взгляд, гомосексуальная связь не несёт в себе ничего противозаконного по отношению к партнёру, если она имеет место быть по обоюдному согласию. А вот если к однополой любви склоняет судья, то это уже совсем другая песня.
В обвинительном заключении написано, что уважаемый служитель Фемиды после вынесения мягкого приговора (всего лишь 1500 крон штрафа!) по наркоделу пригласил в ресторан молодого человека, проходившего по этому уголовному делу в качестве обвиняемого.
Приглашение, разумеется, должен был оплатить молодой человек. На следующий день бывший ”клиент” под страхом снова оказаться за решёткой, пришёл по требованию судьи в ресторан, откуда пара поехала домой к Айну Труу. И вот там-то воображение досточтимого служителя Федмиды разыгралось вовсю. Возможно, под действием алкоголя, а может от просмотра порнофильмов.Так или иначе, но Труу предложил парню заняться ”любовью”, и когда получил категорическое ”нет”, отказался выпускать молодого человка из своей квартиры, продержав его до утра.
… В июле 2001 года Айн Труу неплохо отдохнул с одним бывшим подсудимым в столичном ресторане Waikiki. Отдохнул, разумеется, за счёт освобождённого ”клиента”, которого Труу вынудил в сентябре того же года встретиться с ним ещё раз, но уже в другом ресторане. Золотого кольца, подаренного Айну Труу а обмен на судейскую ”доброту” и оплаты немалого счета за два посещения ресторанов судье показалось мало, поэтому освобождённый ”подарил” Айну Труу ещё 800 американских долларов. За все эти ”художества” Айн Труу получил 2 года щадящего режима, но был освобождён досрочно.
О кровожадных планах и хамстве женщин-судей…
Но это ещё цветочки по сравнению с другим фактом: одна из судей Эстонии планировала убийство своего мужа и, кроме того, откровенно делилась по телефону с подругой о том, как ей хочется во время ”критических” дней секса с мужиком. Наверняка, супруг в категорию ”мужик” не вписывался, поэтому она и планировала его убить. Наивный муж, когда ему сообщили о кровожадных планах жёнушки, не поверил…
ТОП
Освобождение судьи от занимаемой должности — мера чрезвычайная. За все время восстановления государственности в Эстонии всего к трём судьям было применено такое наказание. Четвёртой, по данным Postimees, стала нарвская судья Пилле Авер, которая в начале 2019 года во время судебного заседания по поводу расторжения брака с мужем-мусульманином, оскорбила истицу.
…и взятках
Ещё в 2004 году председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ уверял общественность, ”…что судебная система Эстонии прозрачная, честная и справедливая”. Возможно, это и так, но с большой оговоркой, поскольку взятка — отнюдь не была в своё время исключительным явлением среди служителей Фемиды. Надо заметить, что стать взяткодателем не так просто. Взятка передаётся судье ”своими” людьми — адвокатами, участвующими в уголовном процессе, криминальными авторитетами или посредниками — ”бегунками”. Последние совершенно не в курсе, какая сумма лежит в конверте. Их задача донести этот конверт до судьи.
…В январе 2008 года за попутку получить взятку к сроку 3 года 5 месяцев и 2 дня был приговорён судья Харьюского суда Арди Шувалов.
…В январе 2010 года судья Вируского уездного суда Михаил Комчатников за требование и получение взяток был приговорен к реальному наказанию сроком 2 года. Взяли его на получении взятки за освобождение под залог бывшего депутата волостного собрания Андрея Андрева, обвиняемого в убийстве. От суммы переданной взятки Комчатников получил всего 30%, остальные деньги взял себе за посредничество небезызвестный в прошлом криминальный авторитет Василий Сачук, который отправил к судье ”бегунка”.
…В мае этого же года КаПо предъявила судье Юри Саккарту обвинение, согласно которому он вскоре был приговорён к 2 годам 8 месяцам за разглашение государственной тайны и требование за свою услугу денежного вознаграждения. Саккарт передал четырем лицам, которые попали под уголовное преследование со стороны Налогово-таможенного департамента, сведения о том, что КаПо следит за ними и прослушивает их разговоры. Он сообщил также, где расположены "жучки" для прослушки.
В отличие от Комчатникова, который отсидел свой срок от звонка до звонка, Саккарт был выпущен на свободу досрочно за то, что экс-судья согласился быть в тюрьме ”чушком” — он мыл коридоры, убирал в душевых и в камерах, т.е. работал ”уборщицей”. Это достойно сожаления, т.к. Юри Саккарт был хорошим судьёй и люди, обвиняемые в серьёзных преступлениях, пуще огня боялись попасть на скамью подсудимых к нему. Михаил Комчатников, которому тоже поступило предложение стать ”чушком”, отказался от этой позорной должности и провёл в карцере пять суток.
Что касается человека, который периодически передавал Саккарту деньги, то им был очень известный юрист. К чести судьи надо заметить, что он не брал взятки по серьёзным делам — убийства, изнасилования.
Вопрос открытый…
Не знаю наверняка, стали ли в настоящее время взятки редким явлением, но в своё время у меня была информация о том, сколько берёт тот или иной судья в Ида-Вирумаа за вынесение благоприятного для подсудимого приговора.
Возможно, что сейчас перспектива разрушить свою карьеру является неким барьером, через который слуги Фемиды опасаются переступать, поскольку карьера прочно связана с хорошей зарплатой, которая на начало 2018 года составляла 3500-4000 евро. А хорошая зарплата является социальной гарантией немалой пенсии. Но соблазн остаётся…