Света Григорьева: темы бедности и русских в Эстонии — это табу

"Почему выбрали именно меня? Не знаю. Может, потому что у нас такой особенный год с коронавирусом, у нас сейчас особенные люди сидят в коалиции. Может, хотели какую-то резкую речь, потому что я пишу неполиткорректные стихи. Пусть молодая девушка с русским именем скажет что-то резкое", — заявила Григорьева в передаче "Кофе+".

"Конечно, эти темы — бедность, русские в Эстонии — в нашей стране табу. Ну, кто об этом вообще говорит? Никто. А для меня это важно", — сказала Григорьева.

"Дело было так. Я послала речь в канцелярию за два дня до выступления. Я еще подумала, будут там что-то править или нет. Никаких возражений не последовало, все было тихо. 20 августа с мной связались и сказали "Ждем вас, встретим и проводим, чтобы вы не заблудились". Писала я сама. Целый месяц", — отметила Григорьева.