25.08.2020, 17:30

Света Григорьева: темы бедности и русских в Эстонии — это табу


EST
Sveta Grigorjeva, kes võiks sotsiaalse ja poliitilise närvi tundlikkuse ning sõnatäpsuse poolest olla särav kolumnist, tunneb end paremini luuleregistris.
Sveta Grigorjeva, kes võiks sotsiaalse ja poliitilise närvi tundlikkuse ning sõnatäpsuse poolest olla särav kolumnist, tunneb end paremini luuleregistris.Foto: Tiit Blaat

Поэт и хореограф Света Григорьева сказала, что речь для президентского приема по случаю годовщины восстановления независимости Эстонии, которая вызвала бурные обсуждения в общесте, писала сама в течение месяца, и в нее Канцелярия президента не вносила никаких правок. Об этом пишет rus.err.

"Почему выбрали именно меня? Не знаю. Может, потому что у нас такой особенный год с коронавирусом, у нас сейчас особенные люди сидят в коалиции. Может, хотели какую-то резкую речь, потому что я пишу неполиткорректные стихи. Пусть молодая девушка с русским именем скажет что-то резкое", — заявила Григорьева в передаче "Кофе+".

"Конечно, эти темы — бедность, русские в Эстонии — в нашей стране табу. Ну, кто об этом вообще говорит? Никто. А для меня это важно", — сказала Григорьева.

"Дело было так. Я послала речь в канцелярию за два дня до выступления. Я еще подумала, будут там что-то править или нет. Никаких возражений не последовало, все было тихо. 20 августа с мной связались и сказали "Ждем вас, встретим и проводим, чтобы вы не заблудились". Писала я сама. Целый месяц", — отметила Григорьева.

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