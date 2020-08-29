Света Григорьева: sorry, но я не буду вашим ручным русским

Ручной русской не буду

Несмотря на русское имя, Григорьева совершенно чисто говорит на эстонском языке, в том числе и о своих детских мечтах стать первым женщиной-президентом Эстонии.

"Я вышла из рабочей семьи. Первая в нашей семье, у кого есть высшее образование. У меня смешанная эстонско-русская семья. Я художник. Я молодая женщина. Сегодня в обществе слово берут как правило мужчины постарше меня, многим из которых нравится громко идентифицировать себя как чистокровных этнических эстонцев. Я понимаю, что мое выступление на этом мероприятии, даже если не брать его содержание, уже своего рода statement (англ. "заявление" - ред). Когда мне дают право голоса, то у меня есть ответственность это право принять. Я просто не могла сказать "нет" - говорит Григорьева о предыстории своего выступления в розовом саду Кадриорга 20 августа.

Света была готова к тому, что на ее речь в последующие дни последуют самые различные отклики. Они были большей частью позитивными, но нашлись и те, кто был ее выступлением недоволен.

"Меня удивляет - чем люди так шокированы или на что обижаются? На темы? Или на то, что молодая женщина осмелилась говорить на эти определенные темы?" - спрашивает Света. "Я эстонка. Гражданка Эстонии. Это был и мой праздник. У меня есть право говорить вещи, которые меня тревожат".

Больше всего ее разочаровала реакция министра культуры Тыниса Лукаса - он сказал, что поэтесса не понимает, что означает независимость для эстонцев и эстонского общества.

"Меня огорчает то, что он каким-то образом вычитал из моей речи, что я не понимаю независимости Эстонии. Этим же он исключает меня в принципе из числа эстонцев и парадигмы эстонкости. Нет разницы, говорю ли я на государственном языке или нет, была ли я десяток лет активным деятелем эстонской культуры или нет. В принципе, он сказал мне, что я - не эстонка и мне нельзя говорить об этих вещах. Условием для того, чтобы стать эстонцем спустя 29 лет после восстановления независимости всё еще является бытие ручным русским. Sorry, Тынис Лукас, я не стану ни вашим ручным русским, ни ручным русским Эстонской Республики. Если вы пригласите меня к столу для разговора только на определенных условиях, то я не хочу там быть", - говорит Григорьева.