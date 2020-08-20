Света Григорьева на президентском приеме: Маша, Вера или Света вряд ли могут стать в Эстонии президентами

"Март Хельме, у вас нет никаких причин для беспокойства, Эстония очень далека от государства, в котором воспитанная простыми рабочими и работающая продавцом девушка может стать премьер-министром, а тем более президентом. Особенно если ее зовут Маша, Вера или Света", — приводит rus.err.ee слова Григорьевой, которая ссылается на высказывания Хельме о премьере Финляндии Санне Марин.

"Я живу в стране, где нынешняя коалиция каждый день занимается унижением женщин, молодежи, меньшинств, иностранных студентов, трудовых мигрантов и местных работодателей. В стране, в которой нынешняя коалиция усиленно внедряет понимание того, что свободное государство и свобода человека возможны только при определенной национальности, вероисповедании и сексуальной ориентации", — добавила она.

Григорьева призвала также заниматься теми сферами жизни, наличие которых до сих пор игнорировалось: "В противном случае в правительстве, Рийгикогу и даже в президентском кресле в будущем будут сидеть пекущиеся о благополучии лишь небольшого сегмента мужчины, одним из воплощений страхов которых станут девушки с большими мечтами — продавщицы — из Ласнамяэ, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Нарвы, Валгамаа, Элва, Пылва, Вырумаа, Отепя…"