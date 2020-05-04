Свет призывает не ходить на кладбище 9 мая, но вместо этого сделать пожертвование(2)
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет призывает не ходить на кладбище 9 мая, но вместо этого сделать пожертвование.
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет призывает не ходить на кладбище 9 мая, но вместо этого сделать пожертвование.
"Я редко беру слово на тему, связанную с 9 мая. Для меня это, в первую очередь, день памяти — погибших, воевавших, пострадавших. И память — личное дело каждого.
Однако сейчас, когда этот день приближается в столь странной обстановке, я считаю правильным высказаться и призвать отметить его не так, как обычно. Я призываю в этот день не ходить на кладбище, но сделать пожертвование в поддержку тех немногих участников войны, которые до сих пор с нами. Только в Таллинне живут 164 нуждающихся в помощи ветерана войны и блокады. Их средний возраст — 96 лет. Сделать пожертвование можно по реквизитам, указанным на сайте 9mai.ee".
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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