Свет: чтобы Старый город не превратился в Диснейленд, нужны ограничения на продажу алкоголя

”Если мы посмотрим на Европу, то найдем там кварталы со средневековой архитектурой двух видов. В одних продолжают жить люди и туда приходят проводить свободное время как туристы, так и местные жители. В других — все превратилось в Диснейленд для туристов, в котором нет местных жителей и нет реальной жизни. Если мы хотим, чтобы Старый город сохранил свою привлекательность и для местных жителей, мы должны сделать так, чтобы он оставался достойной жизненной средой. И ограничение времени продажи алкоголя — это один из тех действенных методов, который нужно использовать”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, этому решению предшествовала многолетнее сотрудничество с местными жителями, полицией и владельцами баров и ночных клубов, но учитывая, сколько вызовов регулярно получает полиция в связи с правонарушениями в Старом городе, ситуация в лучшую сторону не поменялась.

”Поздняя продажа алкоголя является проблемой и в других местах, например, в квартале Татари, где очень высокая концентрация баров и других увеселительных заведений. Также вызывают беспокойство ситуации, когда покупатели алкогольного магазина, расположенного неподалеку от школы, начинают употреблять спиртные напитки прямо на улице. Например, около Французского лицея время от времени можно наблюдать именно такую картину”, — сказал Свет, добавив, что надеется на конструктивное обсуждение этой темы в Городском собрании.