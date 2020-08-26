Свен Сестер: не проголосовавший за заявление в поддержку Беларуси Игорь Кравченко должен уйти с поста председателя парламентской группы

За принятое вчера заявление Рийгикогу "В поддержку демократии и гражданского общества в Беларуси" проголосовали 92 депутата. Из присутствовавших не проголосовал только Игорь Кравченко.

По словам Сестера, эстонские парламентские группы созданы для того, чтобы общаться с парламентами других стран и поддерживать внешнюю политику Эстонии. Он добавил, что правительство Эстонии, а также Рийгикогу сформировали четкую позицию относительно происходящего в Беларуси. "Мы выразили поддержку демократии в Беларуси и осудили фальсификацию результатов выборов и репрессии в отношении демонстрантов. Если председатель парламентской группы не разделяет эти принципы, то было бы справедливо, если бы он ушел с этого поста", — сказал Сестер.

"Я считаю, что белорусы сами справятся, нет смысла вмешиваться", — сказал Кравченко вчера Delfi. Вы считаете, что протестующие поступают неправильно? "Нет, но они могут сами все решить внутри страны. Мы не должны отсюда принимать позицию в ситуации, когда большая часть эстонцев не знает, что на самом деле происходит в Беларуси".

Что на самом деле происходит? Кравченко отметил, что он и другие депутаты Рийгикогу тоже точно не знают — если вообще кто-то знает, то знают разведывательные органы. "В такой ситуации глупо устраивать жизнь белорусов из Эстонии".