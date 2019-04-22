Свен Миксер: встреча Кальюлайд и Путина не приведет к прорыву в отношениях Эстонии и России

"Понятно, что это не приведет к прорывам в двусторонних отношениях, поскольку наши отношения в значительной степени определяются поведением России в мировой политике в целом, и здесь никаких позитивных изменений не наблюдается", — заявил Свен Миксер в радиопередаче ERR "Зарубежный час" (Välistund).

"Я не такой уж оптимист, чтобы ждать оттепели и прорыва. Мы видим, что фундаментально ничего не изменилось. Агрессия против Украины продолжается, Крым по-прежнему аннексирован, Россия все также ищет возможность вмешаться в другие международные конфликты — будь то Сирия или Венесуэла. Поэтому я бы не торопился говорить, что началась какая-то новая эпоха в отношениях с Россией. В этом вопросе необходимо соблюдать осторожность", — добавил Миксер, который скоро покинет свой пост, поскольку в должность вступит новое правительство.