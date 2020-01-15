Свен Миксер: Медведев нового шанса не получит

Отставка премьер-министра Медведева и его правительства после выступления Путина — первый акт постановки об уходе Путина с поста президента России. Хотя, кульминации в этой пьесе в виде отказа Путина от власти, не будет.
В какой должности Путин намеревается после истечения президентского срока управлять Россией, неясно, но очевидно, что он планирует и дальше оставаться де-факто лидером страны.
То, что по окончанию президентского срока президент в президентской республике меняет конституцию и не уходит от власти, а лишь покидает свой пост, сохраняя власть, свойственно лишь недемократическим режимам. В то, что Путин готов в самом деле отдать с помощью изменений Конституции власть парламенту, не верит никто ни в России, на за ее пределами.
Имя нового главы правительства, которое вскоре станет известно, может дать нам какой-то сигнал о том, кому Путин намерен отдать в наследство пост президента. Медведев, по всей видимости, нового шанса не получит.
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