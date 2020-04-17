Свадьбы, похороны, поминки, работа церквей и проведение богослужений: что разрешено во время чрезвычайного положения?

Можно ли вступать в брак и проводить свадьбы? Какие особые условия действуют?

По вопросу регистрации брака в ЗАГСе в уже назначенный день просим обратиться в департамент (Perekonnaseisuamet) и уточнить, какие ограничения установлены. По всей вероятности, из соображений безопасности, в здание местного самоуправления будут допущены только брачующиеся. Свадебные гуляния придется перенести. Все собрания, включая семейные торжества, в которых участвует больше людей, чем ежедневно проживает в семье, следует отложить. Коронавирус распространяется очень легко. У многих заболевших симптомы не проявляются, и люди разносят вирус, сами того не подозревая.

Подача заявлений на регистрацию брака временно приостановлена.

В общественных местах и помещениях (кроме как дома) нужно держаться от других людей на расстоянии не менее 2 метров. Общественные места — это игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы и т.д. В общественном месте находиться вместе могут не более двух человек. Данное ограничение не касается семей и людей, исполняющих служебные обязанности.

Возможно ли по прежнему организовывать похороны? Какие особые условия действуют?

Похороны можно организовывать, но важно чтобы количество присутствующих на церемонии родственников и близких было как можно меньше. Иными словами, при организации похорон необходимо руководствоваться благоразумием, и на похоронах могли бы присутствовать только самые близкие люди, а присутствие 30-ти человек не является благоразумным. Устраивать поминки не разрешается.

Например, если умерла бабушка, то на похороны могли бы прийти дедушка и их общие дети, но не внуки или двоюродные братья и сестры или друзья.

В дополнение рекомендуем избегать проведения похорон в закрытых помещениях, и при возможности проводить церемонию прямо на кладбище. Иностранные граждане могут в качестве исключения получить визу в Эстонию для посещения похорон. Ходатайствовать о визе можно в посольстве Эстонии, или в особом порядке на пограничном пункте, если это касается обоснованных случаев, когда возможности ходатайствовать о визе в посольстве не было.