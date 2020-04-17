Свадьбы, похороны, поминки, работа церквей и проведение богослужений: что разрешено во время чрезвычайного положения?(1)
Госканцелярия разъясняет, можно ли проводить свадьбы и похороны во время режима ЧП.
Госканцелярия разъясняет, можно ли проводить свадьбы и похороны во время режима ЧП.
Можно ли вступать в брак и проводить свадьбы? Какие особые условия действуют?
По вопросу регистрации брака в ЗАГСе в уже назначенный день просим обратиться в департамент (Perekonnaseisuamet) и уточнить, какие ограничения установлены. По всей вероятности, из соображений безопасности, в здание местного самоуправления будут допущены только брачующиеся. Свадебные гуляния придется перенести. Все собрания, включая семейные торжества, в которых участвует больше людей, чем ежедневно проживает в семье, следует отложить. Коронавирус распространяется очень легко. У многих заболевших симптомы не проявляются, и люди разносят вирус, сами того не подозревая.
Подача заявлений на регистрацию брака временно приостановлена.
В общественных местах и помещениях (кроме как дома) нужно держаться от других людей на расстоянии не менее 2 метров. Общественные места — это игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, тропы здоровья и походные тропы и т.д. В общественном месте находиться вместе могут не более двух человек. Данное ограничение не касается семей и людей, исполняющих служебные обязанности.
Возможно ли по прежнему организовывать похороны? Какие особые условия действуют?
Похороны можно организовывать, но важно чтобы количество присутствующих на церемонии родственников и близких было как можно меньше. Иными словами, при организации похорон необходимо руководствоваться благоразумием, и на похоронах могли бы присутствовать только самые близкие люди, а присутствие 30-ти человек не является благоразумным. Устраивать поминки не разрешается.
Например, если умерла бабушка, то на похороны могли бы прийти дедушка и их общие дети, но не внуки или двоюродные братья и сестры или друзья.
В дополнение рекомендуем избегать проведения похорон в закрытых помещениях, и при возможности проводить церемонию прямо на кладбище. Иностранные граждане могут в качестве исключения получить визу в Эстонию для посещения похорон. Ходатайствовать о визе можно в посольстве Эстонии, или в особом порядке на пограничном пункте, если это касается обоснованных случаев, когда возможности ходатайствовать о визе в посольстве не было.
Можно ли справлять поминки и какое максимальное число людей советуется на них пригласить?
Организовывать поминки не разрешается, потому что в связи с чрезвычайным положением собрания запрещены. Коронавирус очень легко распространяется, поэтому следует избегать физических контактов с людьми.
Проходят ли обычные богослужения?
Нет. Все организованные публичные религиозно-церковные мероприятия, в том числе публичные службы, церковные концерты и другие собрания отменены или отложены. Проведение религиозных действий разрешено в неизбежных отдельных случаях и в частном порядке, если при этом обеспечены шаги и меры по предотвращению возможного заражения. Начиная с 25 марта в общественном месте дистанция между людьми должна быть не менее 2 метров, за исключением случаев, когда это невозможно обеспечить разумным образом. В общественных местах могут вместе находиться не более двух человек. Данное ограничение не действует для семей, которые находятся или передвигаются вместе, а также для людей, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.
Открыты ли церкви?
Для того, чтобы люди могли удовлетворить свои личные религиозные потребности, церкви и другие молельные и религиозные дома могут оставаться открытыми для личных посещений. Более точную информацию можно получить у представителя конкретной церкви.
Можно ли продолжать ходить на исповедь? Можно ли проводить причастие? Можно ли проводить душепопечительские беседы?
Проведение религиозных действий разрешено в неизбежных отдельных случаях и в частном порядке, если при этом обеспечены шаги и меры по предотвращению возможного заражения. Дистанция между людьми должна быть не менее 2 метров, за исключением случаев, когда это невозможно сделать. В общественных местах могут вместе находиться не более двух человек.
Есть ли особые требования при посещении церквей?
В церкви необходимо руководствоваться теми же требованиями по предотвращению распространения инфекции и требованиями гигиены, которые действуют в других общественных помещениях. Дистанция между людьми должна быть не менее 2 метров, за исключением случаев, когда это невозможно сделать. В общественных местах могут вместе находиться не более двух человек.
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