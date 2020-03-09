Сутроп: закрытие "Новостей Эстонии" может быть затишьем перед бурей. Налогоплательщики и дальше будут платить ПБК оброк

Сутроп отмечает, что хоть ”Новости Эстонии” прекратили вещание, на ПБК по-прежнему выходят заказанные городом передачи ”Доброе утро, Таллинн”, ”Русский вопрос” и ”Наша Столица”. ”В определенном смысле Tallinna TV перекочевало в ПБК. ПБК кормится за счет налогоплательщиков Таллинна. Теперь, когда ”Новостей Эстонии” скоро не будет, ПБК для своей пропаганды не нужно будет тратить столько денег владельцев или росссийских налогоплательщиков. Таллиннские налогоплательщики — будь то эстонцы или русские, богатые или бедные, центристы или отечественники — и дальше будут платить ПБК оброк. Все равно будут платить”.
”Таким образом новости ПБК никуда не исчезнут. Они еще лучше и глубже проникнут под кожу проживающих в Эстонии русских. Новости и другие перечад будут поступать напрямую от самого Кылварта”.
По словам Сутропа, не исключено, что закрытие ”Спутника Эстонии” и ”Новостей Эстонии” на ПБК — всего лишь затишье перед бурей и совсем скоро российская пропаганда иным способом ”ударит медвежьей лапой по стенам Тоомпеа”. ”Но наш ответ не оставит себя долго ждать”, — уверен эксперт.
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