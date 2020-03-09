Сутроп: закрытие "Новостей Эстонии" может быть затишьем перед бурей. Налогоплательщики и дальше будут платить ПБК оброк

"У меня с ПБК связано несколько личных воспоминаний. Много лет назад, когда я был молодым и зеленым, меня позвали выступить на ПБК. Я специально приехал для этого из Тарту в Таллинн и в назначенное время позвонил в дверной звонок. Но никто не отрыл. Тогда я позвонил человеку, который меня пригласил. Сначала он не брал трубку, а, когда наконец взял, то удивился и спросил, неужели я не знаю, что моя точка зрения им не подходит и передача уже записывается с другими гостями. А я, действительно, не знал”.

Сутроп пишет, что позже ему несколько раз звонили в надежде на то, что он скажет что-то плохое об Эстонии. ”Я всегда отказывался. После моих отказов мне стали звонить из каких-то ”независимых” белорусских порталов и также просили рассказать, как в Эстонии все плохо. Я отвечал, что я — патриот Эстонии и не намерен ее очернять”.

"В последний раз мне звонили с ПБК (с номера 6030 663) 2 марта, когда я передал нашему спикеру Рийгикогу обращение ученых по вопросу финансирования науки и научных исследований. Звонящий говорил по-эстонски очень плохо и с сильным акцентом. Скорее всего, они надеялись использовать мою точную зрения в пропагандистском клипе о том, как плохи в Эстонии дела с наукой и ее финансированием. Я сказал, что не буду давать интервью каналу, который никто не воспринимает всерьез”.