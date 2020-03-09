09.03.2020, 12:00

Сутроп: закрытие "Новостей Эстонии" может быть затишьем перед бурей. Налогоплательщики и дальше будут платить ПБК оброк

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EST 20
Urmas Sutrop
Urmas SutropFoto: Argo Ingver

Решение о прекращении вещания ”Новостей Эстонии” на ПБК сродни сообщению прокремлевского ”Спутника” о том, что ”Спутник Эстония” переведен на специальный режим, пишет языковед Урмас Сутроп в своем мнении в Eesti Päevaleht.

"У меня с ПБК связано несколько личных воспоминаний. Много лет назад, когда я был молодым и зеленым, меня позвали выступить на ПБК. Я специально приехал для этого из Тарту в Таллинн и в назначенное время позвонил в дверной звонок. Но никто не отрыл. Тогда я позвонил человеку, который меня пригласил. Сначала он не брал трубку, а, когда наконец взял, то удивился и спросил, неужели я не знаю, что моя точка зрения им не подходит и передача уже записывается с другими гостями. А я, действительно, не знал”.

Сутроп пишет, что позже ему несколько раз звонили в надежде на то, что он скажет что-то плохое об Эстонии. ”Я всегда отказывался. После моих отказов мне стали звонить из каких-то ”независимых” белорусских порталов и также просили рассказать, как в Эстонии все плохо. Я отвечал, что я — патриот Эстонии и не намерен ее очернять”.

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"В последний раз мне звонили с ПБК (с номера 6030 663) 2 марта, когда я передал нашему спикеру Рийгикогу обращение ученых по вопросу финансирования науки и научных исследований. Звонящий говорил по-эстонски очень плохо и с сильным акцентом. Скорее всего, они надеялись использовать мою точную зрения в пропагандистском клипе о том, как плохи в Эстонии дела с наукой и ее финансированием. Я сказал, что не буду давать интервью каналу, который никто не воспринимает всерьез”.

Сутроп отмечает, что хоть ”Новости Эстонии” прекратили вещание, на ПБК по-прежнему выходят заказанные городом передачи ”Доброе утро, Таллинн”, ”Русский вопрос” и ”Наша Столица”. ”В определенном смысле Tallinna TV перекочевало в ПБК. ПБК кормится за счет налогоплательщиков Таллинна. Теперь, когда ”Новостей Эстонии” скоро не будет, ПБК для своей пропаганды не нужно будет тратить столько денег владельцев или росссийских налогоплательщиков. Таллиннские налогоплательщики — будь то эстонцы или русские, богатые или бедные, центристы или отечественники — и дальше будут платить ПБК оброк. Все равно будут платить”.

”Таким образом новости ПБК никуда не исчезнут. Они еще лучше и глубже проникнут под кожу проживающих в Эстонии русских. Новости и другие перечад будут поступать напрямую от самого Кылварта”.

По словам Сутропа, не исключено, что закрытие ”Спутника Эстонии” и ”Новостей Эстонии” на ПБК — всего лишь затишье перед бурей и совсем скоро российская пропаганда иным способом ”ударит медвежьей лапой по стенам Тоомпеа”. ”Но наш ответ не оставит себя долго ждать”, — уверен эксперт.

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