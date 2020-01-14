"Суровая реальность". Урмас Рейтельманн назвал канал ETV+ ужасным и заявил, что его надо закрыть

Об этом он написал в комментариях к посту журналиста Марти Аавика, в котором тот рассказал о своем опыте участия в передаче на ETV+ (публикация доступна только для друзей).

"Сегодня я побывал на записи передачи ETV+ и ушел с крайне неприятным чувством. По сути меня не пригласили для дискуссии, а заманили в ловушку. Я согласился на участие, поскольку мне обещали синхронного переводчика, чтобы я смог говорить на эстонском языке. Но по какой-то причине меня интервьюировал именно тот ведущий, который эстонским языком не владеет. Кроме того, мне пришлось слушать поучения со стороны неизвестного мне дядечки, суть которых сводилась к тому, что рассказывать что-то русским людям на эстонском — это неуважение. При этом синхронный переводчик на месте был и к нему у меня претензий нет. Почему-то именно он оказался единственным, кто после записи поспешил принести мне извинения. Остальные, похоже, таким образом все и запланировали, и им просто нужен был для передачи плохой эстонец, который ”не уважает””, — написано в посте Аавика.

”Сейчас последнее время, чтобы закрыть ужасный пропагандистский канал ETV+”, — отреагировал в комментариях Рейтельманн.

”Русские не смотрят этот разбазаривающий средства налогоплательщиков ERR. Это суровая реальность”, — добавил он.

Что касается претензий Аавика, то главный редактор ETV+ Екатерина Таклая в комментариях признала, что во время записи произошли неполадки при передаче звука синхронного перевода в студию, и пообещала вынести из инцидента урок во избежание подобных ситуаций в будущем. Относительно самой дискуссии она отметила, что в студии свободный микрофон и кто из участников что скажет предсказать невозможно. По ее словам, передача выйдет в эфир в феврале.