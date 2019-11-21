Суровая оценка спецкомиссии: министр Ярвик и его советник пытались вмешаться в деятельность VTA и превысили свои полномочия(2)
Опубликован отчет комиссии госсекретаря о произошедшем в сфере управления Министерства сельской жизни. Комиссия решила, что министр сельской жизни Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в проведение надзора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), чем превысили свои полномочия. Относительно Арумяэ и Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) у комиссии осталось много вопросов.
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