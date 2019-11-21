21.11.2019, 16:38

Суровая оценка спецкомиссии: министр Ярвик и его советник пытались вмешаться в деятельность VTA и превысили свои полномочия

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Mart Järvik, Esimene stuudio
Mart JärvikFoto: Karli Saul

Опубликован отчет комиссии госсекретаря о произошедшем в сфере управления Министерства сельской жизни. Комиссия решила, что министр сельской жизни Март Ярвик и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в проведение надзора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), чем превысили свои полномочия. Относительно Арумяэ и Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) у комиссии осталось много вопросов.

По заданию премьер-министра госсекретарь 13 ноября сформировал для расследования деятельности Ярвика специальную комиссию, отчет которой был опубликован сегодня после полудня.

В связи с полномочиями PRIA представлять государство комиссия фокусировалась на двух случаях, которые рассматривают судебные дела, где одной стороной является представляющий государство PRIA и другой стороной — предприниматели, у которых PRIA требует вернуть пособия. В одном судебном деле защитником предпринимателей был адвокат Арумяэ.

Для комиссии осталось неясным, почему министр в одном случае не дал полномочий, если в другом аналогичном случае он их дал. Комиссия установила, что часть утверждений министра о недаче полномочий противоречит предоставленной комиссии информации. На основании материалов у комиссии не было возможности сделать вывод о том, не дал ли министр Ярвик полномочия PRIA в судебном деле, исходя из интересов клиентов Арумяэ.

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На основании переданной информации выяснилось, что 14 мая этого года Арумяэ сообщил PRIA, что отказывается от представления или защиты юридических лиц в уголовном деле, чтобы избежать конфликта интересов, но несмотря на это он продолжил представлять предпринимателей, а также сам называл себя в переписке их защитником. Министр Ярвик получал советы для представления государства в делопроизводстве PRIA в одном из уголовных дел от присяжного адвоката Арумяэ в то время, как Арумяэ действовал и в интересах предпринимателей. Из предоставленных материалов видно, что министр Ярвик узнал об этом обстоятельстве не позднее 22 мая.

Комиссия пришла к убеждению, что деятельность министра и его советника и адвоката Арумяэ противоречит позиции, что у министра не было вообще или было недостаточно информации о проблеме с листерией на предприятии AS M.V.Wool. Из предоставленных комиссии и открытых материалов видно, что министр должен был узнать о связанном с листерией не позднее 12 июня. Материалы обмена информацией оказывают также то, что советник министра Майдо Пайо и консультирующий министра адвокат Арумяэ по распоряжению министра с середины июля активно занимались проблемой листерии.

Комиссия решила, что министр и его советник пытались вмешаться в проведение надзора Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), чем превысили свои полномочия.

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