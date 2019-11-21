Суровая оценка спецкомиссии: министр Ярвик и его советник пытались вмешаться в деятельность VTA и превысили свои полномочия

По заданию премьер-министра госсекретарь 13 ноября сформировал для расследования деятельности Ярвика специальную комиссию, отчет которой был опубликован сегодня после полудня.

В связи с полномочиями PRIA представлять государство комиссия фокусировалась на двух случаях, которые рассматривают судебные дела, где одной стороной является представляющий государство PRIA и другой стороной — предприниматели, у которых PRIA требует вернуть пособия. В одном судебном деле защитником предпринимателей был адвокат Арумяэ.

Для комиссии осталось неясным, почему министр в одном случае не дал полномочий, если в другом аналогичном случае он их дал. Комиссия установила, что часть утверждений министра о недаче полномочий противоречит предоставленной комиссии информации. На основании материалов у комиссии не было возможности сделать вывод о том, не дал ли министр Ярвик полномочия PRIA в судебном деле, исходя из интересов клиентов Арумяэ.