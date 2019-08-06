Суровая эстонская реальность: двухмесячный и полуторагодовалый ребенок сидят грязными и голодными, родители пьют
Газета Õhtuleht опубликовала сегодня печальную историю об отпрысках семьи алкоголиков, которые должны попрошайничать, голодать и питаться сырым луком в то время, когда их родители топят свою жизнь в спиртном.
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