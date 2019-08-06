Суровая эстонская реальность: двухмесячный и полуторагодовалый ребенок сидят грязными и голодными, родители пьют

Представьте себе картину: голодные и грязные дети в возрасте двух месяцев и полтора года живут в квартире, которая выглядит как помойка, и где веселится дюжина пьяных взрослых. За детьми никто не ухаживает, а родители объясняют пьянство тем, что отмечают день рождения, которое неожиданно приняло широкий масштаб.

Никто точно не знает, сколько у нас заброшенных детей, потому что часто всё скрыто от чужих глаз, происходит за закрытыми дверями. Трудно также измерить, насколько родительская нерадивость повлияет на здоровье и будущую жизнь этих детей, потому что статистики нет, но жизненных примеров хватает.

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