06.08.2019, 18:41

Суровая эстонская реальность: двухмесячный и полуторагодовалый ребенок сидят грязными и голодными, родители пьют


rus.delfi.ee
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Суровая эстонская реальность: двухмесячный и полуторагодовалый ребенок сидят грязными и голодными, родители пьют
Kiur Kaasik

Газета Õhtuleht опубликовала сегодня печальную историю об отпрысках семьи алкоголиков, которые должны попрошайничать, голодать и питаться сырым луком в то время, когда их родители топят свою жизнь в спиртном.

Представьте себе картину: голодные и грязные дети в возрасте двух месяцев и полтора года живут в квартире, которая выглядит как помойка, и где веселится дюжина пьяных взрослых. За детьми никто не ухаживает, а родители объясняют пьянство тем, что отмечают день рождения, которое неожиданно приняло широкий масштаб.

Никто точно не знает, сколько у нас заброшенных детей, потому что часто всё скрыто от чужих глаз, происходит за закрытыми дверями. Трудно также измерить, насколько родительская нерадивость повлияет на здоровье и будущую жизнь этих детей, потому что статистики нет, но жизненных примеров хватает.

Подробнее читайте в Õhtuleht.

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