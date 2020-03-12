Супермаркеты просят не поддаваться панике, но в Prisma и Maxima смели с прилавков все макароны

Например, в магазине Sikupilli Prismas, как сообщил Delfi один из читателей, опустели полки, где находились макаронные изделия.

"Люди покупают товар тележками. Возникает чувство, что надвигается апокалипсис", — описал он ситуацию. — "Иванов день и Рождество просто меркнут. Если бы сам не увидел, как много покупают люди, то не поверил бы".

Представитель Prisma Peremarket Иво Рулл подтвердил, что продажа товаров с длительным сроком хранения в самом деле возросла. В то же время, по его словам, особого дефицита нет. "На сегодняшний день товара хватает".

Рулл отметил, что делать огромные запасы просто неразумно. "Сейчас Италия, где 60 млн населения и полный карантин, хорошо обеспечена товарами".

Сотрудник торговой сети даже попросил журналистов призвать жителей вести себя разумно.

Аналогичная картина наблюдается и в Выру, где после сообщений о коронавирусе люди кинулись в магазины закупать продукты (см. галерею).

Похожую картину наблюдал пользователь фэйсбука Макс Милованов в Максиме Хааберсти. И поделился снимками в сети.