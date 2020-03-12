12.03.2020, 16:00

Супермаркеты просят не поддаваться панике, но в Prisma и Maxima смели с прилавков все макароны

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Koroonapaanika Võrus Foto: Jassu Hertsmann

Трагикомичные картинки из итальянских и австралийских магазинов, где опустели продуктовые прилавки, становятся реальностью и в торговых точках Эстонии. Распространение коронавируса заставляет людей готовиться к кризису и делать запасы еды. Представители супермаркетов, а с ними и редакция RusDelfi, призывают не паниковать и принимать взвешенные решения при покупке товаров первой необходимости.

Например, в магазине Sikupilli Prismas, как сообщил Delfi один из читателей, опустели полки, где находились макаронные изделия.

"Люди покупают товар тележками. Возникает чувство, что надвигается апокалипсис", — описал он ситуацию. — "Иванов день и Рождество просто меркнут. Если бы сам не увидел, как много покупают люди, то не поверил бы".

Представитель Prisma Peremarket Иво Рулл подтвердил, что продажа товаров с длительным сроком хранения в самом деле возросла. В то же время, по его словам, особого дефицита нет. "На сегодняшний день товара хватает".

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Рулл отметил, что делать огромные запасы просто неразумно. "Сейчас Италия, где 60 млн населения и полный карантин, хорошо обеспечена товарами".

Сотрудник торговой сети даже попросил журналистов призвать жителей вести себя разумно.

Аналогичная картина наблюдается и в Выру, где после сообщений о коронавирусе люди кинулись в магазины закупать продукты (см. галерею).

Похожую картину наблюдал пользователь фэйсбука Макс Милованов в Максиме Хааберсти. И поделился снимками в сети.

От редакции: Уважаемые читатели, очевидно, что мы впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. Давайте вести себя благоразумно и не паниковать. Любая паника порождает панику даже в ситуациях, далеких от чрезвычайных. Ни один регион мира не испытывал сколько-нибудь заметных проблем с продуктами первой необходимости из-за появления коронавируса. Здоровья вам и вашим близким.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья:

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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