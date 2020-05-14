Сумасшедшие дни Кассы по безработице: как в рекордные сроки было создано ИТ-решение для выплаты компенсаций из-за коронакризиса

Кристофер Тальвисте, руководитель команды Helmes, предприятия, являющегося давним партнером Кассы по безработице, сказал, что первые вводные данные от Кассы по безработице поступили в полдень 13 марта, и было ясно, что решение должно быть готово к работе уже 6 апреля. ”В обычных обстоятельствах на решение такого объёма и сложности, включая анализ, разработку и тестирование, потребовалось бы до полугода. Но на этот раз в течение следующих трёх недель мы всей командой действительно превзошли себя, работая на грани возможного”, — поделился Тальвисте.

По словам руководителя по развитию инфосистем Кассы по безработице Индрека Мыттуса, было очевидно, что решение с первого раза должно быть разработано правильно, времени на ошибки просто не было. ”Внимание общественности, в силу массированной информационной кампании и растущих ожиданий, было приковано к нам уже начиная с конца марта”, — сказал Мыттус.

”Мы работали, как стартап, используя метод агильного развития программного обеспечения, при котором основное внимание уделяется созданию частей, наиболее важных для работы системы. Совершенно необычным было и то, что мы ни разу физически не встречались со своими партнёроми по этому проекту, т. е. вся работа была выполнена через Интернет”, — поделился Мыттус.

По словам Кристофера Тальвисте, руководителя команды Helmes, в сотрудничестве с бизнес-командой Кассы по безработице задача была разделена на три этапа, и начинали они с самой важной цели — добиться критической функциональности, т. е. получить MVP (minimum viable product –…). ”На втором этапе возникла необходимость в решении, которое позволило бы крупным предприятиям за один раз передавать данные 1000 сотрудников непосредственно из выписки из бухгалтерской программы, а не вводить их по одному”, — сказал Тальвисте.

”Третий этап был посвящен удобству пользования, чтобы ходатайствующие видели свои заявления, принятые по ним решения и выплаты”, — добавил Тальвисте.

По словам Мыттуса, за три недели были сделаны также необходимые интерфейсы с регистром народонаселения X-tee, Налогово-таможенным департаментом и другими системами Кассы по безработице. ”Мы смогли в кратчайшие сроки ввести изменения в услуги X-tee, и это также действительно отличный пример оперативного сотрудничества государственных учреждений во время кризиса. Особое внимание в сотрудничестве с Telia Eesti и Helmes мы уделяли ещё и тому, чтобы система была устойчива к нагрузкам, в десятки раз превышающим обычные, и порталом самообслуживания Кассы по безработице смогли пользоваться все желающие”, — добавил Мыттус.