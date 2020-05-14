14.05.2020, 07:00

Сумасшедшие дни Кассы по безработице: как в рекордные сроки было создано ИТ-решение для выплаты компенсаций из-за коронакризиса

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Сумасшедшие дни Кассы по безработице: как в рекордные сроки было создано ИТ-решение для выплаты компенсаций из-за коронакризиса
Töötukassa andmed registreeritud töötuse kohta näitavad suvekuudel mullusega võrreldes märkimisväärset töötuse kasvu.Foto: Raido Vint

Десятки тысяч людей уже получили первую и, возможно, даже, вторую компенсацию заработной платы, предусмотренную в связи с кризисом, но у этого крупного проекта есть ещё один аспект — Касса по безработице в сотрудничестве с эстонской фирмой-разработчиком программного обеспечения создали необходимое для этого ИТ-решение за три недели, т. е. на пять месяцев быстрее, чем это было бы сделано в обычных условиях. В первый же день через систему были поданы заявки на поддержку для выплаты зарплаты более чем для 10 000 человек.

Кристофер Тальвисте, руководитель команды Helmes, предприятия, являющегося давним партнером Кассы по безработице, сказал, что первые вводные данные от Кассы по безработице поступили в полдень 13 марта, и было ясно, что решение должно быть готово к работе уже 6 апреля. ”В обычных обстоятельствах на решение такого объёма и сложности, включая анализ, разработку и тестирование, потребовалось бы до полугода. Но на этот раз в течение следующих трёх недель мы всей командой действительно превзошли себя, работая на грани возможного”, — поделился Тальвисте.

По словам руководителя по развитию инфосистем Кассы по безработице Индрека Мыттуса, было очевидно, что решение с первого раза должно быть разработано правильно, времени на ошибки просто не было. ”Внимание общественности, в силу массированной информационной кампании и растущих ожиданий, было приковано к нам уже начиная с конца марта”, — сказал Мыттус.

”Мы работали, как стартап, используя метод агильного развития программного обеспечения, при котором основное внимание уделяется созданию частей, наиболее важных для работы системы. Совершенно необычным было и то, что мы ни разу физически не встречались со своими партнёроми по этому проекту, т. е. вся работа была выполнена через Интернет”, — поделился Мыттус.

По словам Кристофера Тальвисте, руководителя команды Helmes, в сотрудничестве с бизнес-командой Кассы по безработице задача была разделена на три этапа, и начинали они с самой важной цели — добиться критической функциональности, т. е. получить MVP (minimum viable product –…). ”На втором этапе возникла необходимость в решении, которое позволило бы крупным предприятиям за один раз передавать данные 1000 сотрудников непосредственно из выписки из бухгалтерской программы, а не вводить их по одному”, — сказал Тальвисте.

”Третий этап был посвящен удобству пользования, чтобы ходатайствующие видели свои заявления, принятые по ним решения и выплаты”, — добавил Тальвисте.

По словам Мыттуса, за три недели были сделаны также необходимые интерфейсы с регистром народонаселения X-tee, Налогово-таможенным департаментом и другими системами Кассы по безработице. ”Мы смогли в кратчайшие сроки ввести изменения в услуги X-tee, и это также действительно отличный пример оперативного сотрудничества государственных учреждений во время кризиса. Особое внимание в сотрудничестве с Telia Eesti и Helmes мы уделяли ещё и тому, чтобы система была устойчива к нагрузкам, в десятки раз превышающим обычные, и порталом самообслуживания Кассы по безработице смогли пользоваться все желающие”, — добавил Мыттус.

Фактически, в первый же день, 6 апреля, поступило 1761 ходатайств, касающихся 10 861 человека, и вся система работала без сбоев. ”Вместе с Helmes мы продолжили заниматься небольшими дополнительными разработками и реализацией исключений еще до мая”, — сказал Мыттус. Дополнительные разработки, завершенные к 6 мая, в основном касаются функциональности, которая позволяет получать в ходатайствах больше информации о сотрудниках предприятий, а также помогает Кассе по безработице быстрее обрабатывать ходатайства.

В разработке приложения компенсаций зарплат для Кассы по безработице кроме Helmes, являющегося партнером по разработке портала самообслуживания Кассы по безработице, участвовали также Telia Eesti, Fujitsu Eesti, Avalanche Laboratory и ИТ-отделы других связанных государственный учреждений, например, Налогово-таможенного департамента.

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