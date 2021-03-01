Суды Эстонии до сих пор не приняли в производство ни одной жалобы против ношения масок

Об этом в понедельник корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что новых жалоб, связанных с защитными масками, до сих пор не поступило.

"На сегодняшний день истцам было возвращено несколько жалоб, поскольку они так не устранили выявленные в них недостатки. По некоторым жалобам сроки, данные для устранения недостатков, еще не истекли. Ни одна из жалоб на сегодняшний день не принята в производство, и это именно из-за наличия в них недостатков — либо не уплачена госпошлина, либо содержание жалобы нуждается в уточнении", — пояснила Вилу.