Суды Эстонии до сих пор не приняли в производство ни одной жалобы против ношения масок

Об этом в понедельник корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что новых жалоб, связанных с защитными масками, до сих пор не поступило.
"На сегодняшний день истцам было возвращено несколько жалоб, поскольку они так не устранили выявленные в них недостатки. По некоторым жалобам сроки, данные для устранения недостатков, еще не истекли. Ни одна из жалоб на сегодняшний день не принята в производство, и это именно из-за наличия в них недостатков — либо не уплачена госпошлина, либо содержание жалобы нуждается в уточнении", — пояснила Вилу.
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального