Судно с заразившимися коронавирусом моряками ушло из Силламяэ в Финляндию

На корабле работает 21 член экипажа, из которых у 14 выявили инфекцию. Двое инфицированных остались в Эстонии на лечение.

Компания Yara Suomi сообщила, что одного члена экипажа доставят на ”скорой помощи” на медицинский осмотр. Остальные не будут покидать борт судна.

По словам исполнительного директора компании Томми Хевоноя, во время разгрузки корабля на него войдет только один сотрудник компании в защитной одежде. Корабль продолжит свой путь сразу после разгрузки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!