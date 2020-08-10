Судно с ядерными отходами стоит в нейтральных водах напротив эстонского поселка Вызу

Груз с токсичными отходами был отправлен 3 августа с немецкого уранового предприятия Urenco в Гронау. Контейнеры перевозили в Амстердам для погрузки на судно "Михаил Дудин", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на организацию "Экозащита".

По данным экологов, судно, должно прибыть в порт Усть-Луга Ленинградской области 11 августа, но на сайте marine traffic, выдающего информацию о местоположении судов, срок прибытия в порт назначения обозначен 12 августа.