10.08.2020, 18:41

Судно с ядерными отходами стоит в нейтральных водах напротив эстонского поселка Вызу


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Судно с ядерными отходами стоит в нейтральных водах напротив эстонского поселка Вызу
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В Россию из Амстердама 4 августа отправилось судно "Михаил Дудин" с ядерными отходами, на его борту около 600 тонн урановых "хвостов". Судно встало на якорную стоянку в нейтральных водах недалеко от эстонского курортного поселка Вызу, дожидаясь своей очереди захода в порт Усть-Луга, сообщает rus.err.

Груз с токсичными отходами был отправлен 3 августа с немецкого уранового предприятия Urenco в Гронау. Контейнеры перевозили в Амстердам для погрузки на судно "Михаил Дудин", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на организацию "Экозащита".

По данным экологов, судно, должно прибыть в порт Усть-Луга Ленинградской области 11 августа, но на сайте marine traffic, выдающего информацию о местоположении судов, срок прибытия в порт назначения обозначен 12 августа.

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