Судно с ядерными отходами стоит в нейтральных водах напротив эстонского поселка Вызу(46)
В Россию из Амстердама 4 августа отправилось судно "Михаил Дудин" с ядерными отходами, на его борту около 600 тонн урановых "хвостов". Судно встало на якорную стоянку в нейтральных водах недалеко от эстонского курортного поселка Вызу, дожидаясь своей очереди захода в порт Усть-Луга, сообщает rus.err.
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