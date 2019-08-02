Судьи протестуют: заядлых алководителей наказывают слишком мягко

Они отмечают, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения сидит намного меньше людей, чем признано виновными. При этом уже два года по закону единственным наказанием за рецидив является реальное тюремное заключение.

25 мая этого года полиция задержала в центре Таллинна рабочего Танеля. Он вел автомобиль Ford в состоянии алкогольного опьянения в 1,08 промилле. Это был уже пятый раз, когда его задержала полиция. Харьюский уездный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять месяцев. Адвокат подсудимого обратился в окружной суд с требованием освободить мужчину и заменить наказание на общественно-полезные работы.

В мае этого года Харьюский уездный суд наказал севшего в очередной раз пьяным за руль Мехиса заключением сроком на полтора года. Мужчина отсидел один день, остальное наказание было заменено 539 часами общественно-полезных работ в течение двух лет.

В прошлом году было вынесено наказание 555 алководителям-рецидивистам. В 211 случаях реальное заключение было заменено общественными работами. Еще 10 человек были освобождены условно.

Загвоздка в том, что хотя что по закону алководителям-рецидивистам нельзя назначать в виде наказания общественно-полезные работы, статья 69 пенитенциарного кодекса разрешает заменять заключение сроком до двух лет общественно-полезными работами. Этот нюанс при принятии закона был из виду упущен. Поскольку назначенное алководителям-рецидивистам наказание, как правило, не превышает срока в два года (максимального наказания в четыре года пока не получил никто), то во многих случаях защита ходатайствует о замене наказания.