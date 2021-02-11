11.02.2021, 14:15

Судебные приставы и взыскатели нашли способ прерывать срок давности исполнительного производства

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Судебные приставы и взыскатели нашли способ прерывать срок давности исполнительного производства
Foto: Heiki Rebane

В этом году 5 апреля истекает исполнительное производство в отношении десятков тысяч эстонцев, и кредиторы нашли хитрый способ прервать срок давности — кредитор отзывает заявление у судебного пристава и обращается к тому же или новому судебному исполнителю с тем же иском, и начинается новый 10-летний срок исковой давности.

У кредиторов есть время действовать таким образом, пока в начале марта не вступит в силу поправка к закону, поскольку, к счастью, вмешалось Министерство юстиции, и многие судебные приставы завершают новое исполнительное производство. По словам юристов HUGO.legal, по всей Эстонии есть много апеллянтов по этой теме.

5 апреля 2011 года была принята поправка к закону, согласно которой срок исковой давности по иску, признанному вступившим в силу приговором суда, составляет 10 лет вместо предыдущих 30 лет. Таким образом, 5 апреля этого года наступит время, когда истечет исполнительное производство в отношении десятков тысяч эстонцев, предполагается, что в этот день исполнительное производство может истечь в отношении 80 тысяч человек.

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Что означает истечение срока давности?

Истечение срока давности означает, что должник имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательства после истечения срока исковой давности, а судебный исполнитель также не может взыскать требование. Однако это не автоматическая процедура, и должник должен реализовать срок давности — действующий закон предусматривает, что, если на руках у судебного пристава есть просроченный иск, должник должен обратиться в суд с заявлением о признании недопустимости принудительного исполнения. После удовлетворения иска исполнительное производство прекращается, и кредитор не может требовать дальнейшего взыскания долга.

По словам адвоката HUGO.legal Райво Кийска, многие люди по всей Эстонии обращались к юристам HUGO с аналогичными опасениями по поводу прекращения исполнительного производства и начала нового, и Министерство юстиции было немедленно уведомлено о проблеме, чтобы найти решение создавшейся ситуации. ”Поскольку у многих наших клиентов есть исполнительные производства, мы ежедневно получаем множество запросов об одной и той же проблеме. Люди сбиты с толку и спрашивают, как и почему прекращается принудительное исполнение и немедленно начинается новое. Мы объясняем, что сегодняшнее регулирование закона прямо не запрещает это, независимо от того, насколько этична такая деятельность и какова ее цель, но судебные приставы не объясняют этого. В то же время сегодняшнее законодательство предусматривает, что заявитель должен уплатить судебному приставу половину исполнительного сбора.

В дополнение к вышесказанному, прекращая производство, судебный исполнитель должен также решить другие вопросы в рамках прекращенного исполнительного производства, такие как арест имущества и другие установленные ограничения, но я не видел никаких уведомлений о снятии ареста с клиентов. Идея истечения срока давности заключается в том, что по прошествии определенного периода времени должно быть достигнуто верховенство закона, и если долг не был взыскан в течение этого периода, то в силу вступает срок давности. Любая уловка, позволяющая воспользоваться лазейкой для отсрочки истечения срока действия закона, просто неэтична. Такое комбинированное сотрудничество между компаниями по взысканию долгов и судебными приставами вызывает удивление, поскольку положение, которое, кажется, вызывает споры, было принято 10 лет назад. Этого времени должно быть достаточно для востребования иска, и сегодняшняя суета на финишной прямой больше напоминает момент возбуждения после долгого сна”, — сказал Кийск.

Кийск добавляет, что у законодателя есть так называемая упрощенная процедура применения срока давности на заключительном этапе, и, к счастью, законодатель также внес ясность в тексты закона, что положило конец подобным фокусам. ”Цель подготовленного Минюстом законопроекта — упростить прекращение исполнительного производства в случае истечения срока — если сегодня должник должен обратиться в суд с иском, чтобы объявить принудительное исполнение неприемлемым и уплатить огромную государственную пошлину в размере 300 евро, то после вступления в силу поправки к закону в качестве одного из вариантов можно будет провести процедуру производства в упрощенном порядке через судебного пристава, которому необходимо будет подать соответствующее заявление. Кроме того, после вступления в силу поправки к закону кредитор больше не сможет по своему усмотрению прерывать и возобновлять срок исковой давности, поскольку в соответствии с новым законом срок исковой давности станет начинаться с первого исполнительного листа. Ожидается, что проект вступит в силу в начале марта”, — добавил Кийск.

По словам Кийска, многие клиенты заявили, что судебный пристав восстановил старую ситуацию — закрыв новое исполнительное производство в связи с истечением оснований, и продолжил старое исполнительное производство.

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