Судебные приставы и взыскатели нашли способ прерывать срок давности исполнительного производства

У кредиторов есть время действовать таким образом, пока в начале марта не вступит в силу поправка к закону, поскольку, к счастью, вмешалось Министерство юстиции, и многие судебные приставы завершают новое исполнительное производство. По словам юристов HUGO.legal, по всей Эстонии есть много апеллянтов по этой теме.

5 апреля 2011 года была принята поправка к закону, согласно которой срок исковой давности по иску, признанному вступившим в силу приговором суда, составляет 10 лет вместо предыдущих 30 лет. Таким образом, 5 апреля этого года наступит время, когда истечет исполнительное производство в отношении десятков тысяч эстонцев, предполагается, что в этот день исполнительное производство может истечь в отношении 80 тысяч человек.

Что означает истечение срока давности?

Истечение срока давности означает, что должник имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательства после истечения срока исковой давности, а судебный исполнитель также не может взыскать требование. Однако это не автоматическая процедура, и должник должен реализовать срок давности — действующий закон предусматривает, что, если на руках у судебного пристава есть просроченный иск, должник должен обратиться в суд с заявлением о признании недопустимости принудительного исполнения. После удовлетворения иска исполнительное производство прекращается, и кредитор не может требовать дальнейшего взыскания долга.

По словам адвоката HUGO.legal Райво Кийска, многие люди по всей Эстонии обращались к юристам HUGO с аналогичными опасениями по поводу прекращения исполнительного производства и начала нового, и Министерство юстиции было немедленно уведомлено о проблеме, чтобы найти решение создавшейся ситуации. ”Поскольку у многих наших клиентов есть исполнительные производства, мы ежедневно получаем множество запросов об одной и той же проблеме. Люди сбиты с толку и спрашивают, как и почему прекращается принудительное исполнение и немедленно начинается новое. Мы объясняем, что сегодняшнее регулирование закона прямо не запрещает это, независимо от того, насколько этична такая деятельность и какова ее цель, но судебные приставы не объясняют этого. В то же время сегодняшнее законодательство предусматривает, что заявитель должен уплатить судебному приставу половину исполнительного сбора.