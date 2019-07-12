Судебные исполнители бесплатно проконсультируют по вопросам долгов

Поскольку одним из основных вопросов был вопрос, связанный с заключением соглашений по выплате долга частями, то тут важно отметить, что для составления графика в исполнительном производстве свое согласие должен дать взыскатель. Надо сказать, что одним из крупных взыскателей является государство, и зачастую государственные департаменты не дают согласие на заключение соглашений. Министерство Юстиции разрабатывает законопроект, которым будет одобрено заключение государственными учреждениями графиков погашения в случаях назначения больших штрафов или принудительных денежных взысканий.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих является важной организацией по обеспечению правовой защиты и защиты экономической сферы Эстонии, поскольку правовое сознание членов общества и соблюдение прав и законов является одним из наиболее государственно важных и существенных ценностей в обществе.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих выступает за формирование законопослушности общества через консультирование людей, обучение молодежи и предложения по улучшению действующего законодательства. Хотим донести до каждого члена общества насколько важно для гражданина страны осознавать свою роль особенно в тех ситуациях, которые связаны с денежными обязательствами и обязательственно-правовыми договорами.

В рамках кампании „Kohtu Täituriga” бесплатное консультирование предлагается на 29. (15.07-19.07) и 33. (12.08-16.08) неделях по предварительной записи в следующих бюро:

Харьюмаа

Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn

Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudu@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinman@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pink@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepp@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, регистрация: Mati.kadak@taitur.just.ee

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, регистрация: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee

Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, регистрация: info@vellet.ee.

Тартумаа

Tartu kohtutäitur Anne Böckler, регистрация: Anne.Bockler@taitur.just.ee.

Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, регистрация: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee.

Вирумаа

Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, регистрация: narva.taitur@taitur.just.ee

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, регистрация: raigo.pars@taitur.just.ee.