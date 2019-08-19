Судебная тяжба держит легендарный отель в руинах
В январе исполнится уже четыре года, как в отеле Bernhard близ Пюхаярв произошел пожар, но его владелец Мадис Мутсо и страховая компания Seesam до сих пор ведут судебную тяжбу, обвиняя друг друга в воздействии на свидетелей и распространении ложных данных, пишет Äripäev.
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