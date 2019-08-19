19.08.2019, 07:48

Судебная тяжба держит легендарный отель в руинах

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rus.delfi.ee
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Судебная тяжба держит легендарный отель в руинах
Argo Ingver

В январе исполнится уже четыре года, как в отеле Bernhard близ Пюхаярв произошел пожар, но его владелец Мадис Мутсо и страховая компания Seesam до сих пор ведут судебную тяжбу, обвиняя друг друга в воздействии на свидетелей и распространении ложных данных, пишет Äripäev.

С одной стороны, пожар, уничтоживший отель на 70%, завершился без жертв, — в доме не было в момент возгорания ни одного человека, поэтому никто не пострадал. С другой стороны — тот факт, что все люди находились за пределами гостиницы и является одной из главных причин, почему Seesam отказывается выплачивать требуемую хозяином компенсацию в размере 2,3 млн евро.

Причину пожара не смогли установить ни уголовное расследование, ни страховое расследование, ни заказанные собственником экспертизы, а в 2017 году прокуратура прекратила производство, и дело считается "нерасследованным".

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